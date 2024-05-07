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若電不夠用「這兩項」影響最大 力積電黃崇仁：應將核電視為清潔能源

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
晶圓代工廠力積電。聯合報系資料照
晶圓代工廠力積電。聯合報系資料照

力積電（6770）董事長黃崇仁7日出席國科會晶創台灣推動辦公室揭牌典禮，他會後接受本報記者詢問核電議題表示，他支持將核電視為清潔能源，及核二、核三延役。另外，他也希望未來民間科技公司可以自設小型核能發電機，以提供半導體廠用電。

和碩（4938）董事長童子賢日前受訪大談核二核三廠延役，核一及核四廠剷平各設兩座OL3。對此，黃崇仁表示，他沒有特別關注童子賢有關核電議題的談話，但他是主張用核電，並應將核電視為清潔能源，未來改建核四也許還要很久，但核二、核三延役，他也是支持的。

他提及，台灣若電不夠用，衝擊最大的有二個，一是台積電（2330）的 EUV 機、二是 AI 資料中心，都是用電量非常大，而這兩項用電都是當初供電規畫未考量到。

他並表示，他也支持小型核電廠發展，並且未來能開放讓私人企業來興建及管理，而不是台電來興建，小型核電廠是專供給半導體廠使用。

他在致詞時表示，除了人才、技術造就台灣今日半導體產業，更重要的是台灣半導體廠的效率，營運成本是全世界最低。他並認為，台灣半導體優勢不止15年，其他國家都很難拚過台灣，其他國家要替代台灣半導體產業，成本會很高。

半導體 核二 核電廠

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