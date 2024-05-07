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AI夠力 國巨4月營收再破百億元創新高

中央社／ 台北7日電
AI人工智慧。聯合報系資料照
AI人工智慧。聯合報系資料照

被動元件大廠國巨今天傍晚公布4月自結合併營收新台幣107.03億元，創歷史單月新高，連續2個月破百億元，主要受惠人工智慧AI應用拉貨。

國巨4月營收較3月100.23億元增加6.8%，並較去年同期90.1億元增加18.8%，國巨表示，4月營收創歷史單月新高，主要是AI相關應用的客戶拉貨動能持續增溫，整體需求穩健。

累計今年前4月國巨營收392.08億元，較去年同期351.06億元增加11.7%。

展望未來營運，國巨表示，儘管市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境不確定性因素仍高，但客戶端庫存持續趨向健康水位，持續關注市場動態，並適度調高產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。

國巨指出，持續擴展高階市場，提升利基產品比重，除了在全球前三大的電阻、電容、電感等被動元件外，國巨產品組合也擴及至保護元件、無線模組和感測器等，未來國巨持續鎖定車用、工控、航太、醫療、人工智慧（AI）、5G、物聯網（IoT）等終端應用。

國巨 營收

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