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宏碁資訊首季獲利創歷史新高 前進越南設子公司

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁。本報系資料照
宏碁。本報系資料照

宏碁（2353）集團旗下數位雲端服務宏碁資訊（6811）今年首季營業收入達21.7億元，較去年同期增長近2成；營業利益及稅後淨利均較去年同期增長近2成，三項經營指標皆創新高，每股盈餘亦達3.45元。本次董事會亦通過於越南設立子公司，目的為強化供應鏈移轉布局，並落實區域化的經營策略，以提供更符合當地的解決方案，掌握企業擴展到東南亞的商機，將有助於擴大業績及獲利的成長動能。

總經理周幸蓉表示：「隨著生成式AI技術的不斷成熟和應用場景的擴展需求，儼然已是宏碁資訊在雲端服務中重要的成長引擎；而在規劃近兩年的海外市場布局，本公司已於去年設立大陸子公司，持續擴大對台商服務縱深；另外因應客戶陸續轉至越南投資設廠，對於軟體授權與服務在地化的需求殷切，積極挺進越南市場設立子公司，為提供企業所需之產品服務及技術支援，增強客戶忠誠度，也期許作為加速營運成長的第二曲線。」

受惠於雲端商機持續發酵，「企業上雲」已是強化營運韌性的必要選項，同時帶動更多的企業更具信心地將ERP、CRM、HRM等關鍵營運系統相繼遷移上雲，並持續探索生成式AI、 Copilot等人工智慧工具可以為企業帶來的經營效益，相關挹注也反映在宏碁資訊「雲端及大量軟體服務」產品線第一季之營收較去年同期成長達4成。IDC更預估「到2027年，全球在 AI 解決方案上的科技支出將成長到美金五千億元以上」，相信也會更進一步推升企業在雲端架構下在「生成式AI、數據治理、資安、ESG」等應用需求增長。

除了經營成效外，宏碁資訊為協助企業加速導入雲端AI等應用，提供更專業和高效的服務，持續投入資源並在雲端、資安、專業設計軟體等領域取得原廠認證與大獎的肯定，包括近期取得「微軟Azure專長合作夥伴 - Microsoft Azure上的分析」專長認證，也是台灣第一間取得該專長的數位雲端服務商；連續4年獲Microsoft Azure Expert MSP雲端服務專家最高認證；此外資安國際大廠Commvault、CyberArk、TrendMicro、Tenable、Veeam也相繼頒發宏碁資訊年度傑出經銷商相關大獎；另獲Adobe與Autodesk頒發「年度最佳經銷夥伴」、「年度最佳ETLA增購經銷商」、「金牌經銷商獎」、「最佳經銷商」、「最佳續約經銷商」等多項殊榮。

AI 宏碁資訊 雲端服務

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