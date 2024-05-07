企業身處「信任時代」 勤業眾信：務必善用數位化工具

勤業眾信聯合會計師事務所7日舉辦「高階圓桌論壇：韌性與轉型議題下的信任定位大趨勢」。勤業眾信指出，身處「信任時代」的企業應重視自身的信任建立，而數位工具結合外部議題蒐集分析，將是企業建立信任的重要關鍵。

勤業眾信指出，對比同業，受信賴的企業營運成效將高出400%、信任品牌的客戶再次購買意願提升（+88%），而信任雇主的員工表現將更為熱忱（占79%），強調建立信任已成為企業成功的重要關鍵。

勤業眾信聯合會計師事務所財務顧問服務執行副總經理楊怡芳表示，根據調查，全球94%的董事會成員認為，建立信任對企業績效至關重要。同時，85%的執行長指出，信任對於激發員工積極性和提升客戶忠誠度至關重要。

為了讓企業可以更具體且有系統地衡量信任定位，Deloitte全球帶來一項創新的解決方案"Trust IQ"，幫助企業透過資料庫分析，全方位評估治理定位、營運表現、內部資源、控管環境及企業文化價值五大面向的信任分數，協助領導者進行營運規劃。

勤業眾信聯合會計師事務所財務顧問服務副總經理蘇晞表示，隨著組織不斷拓展其業務生態系統，管理資源、營運效率和風險管理變得複雜，許多企業依靠盡職調查來更深入了解客戶、供應商、分銷商、合作夥伴和交易對手。

Deloitte提供DI平台作為自動情報收集工具，有助於公司篩選客戶和業務合作夥伴，執行持續監控、降低合規風險，並以符合成本效益的方式更深入地瞭解其業務。

DI平台使用最新的自動化技術，如先進的API、機器人流程自動化和人工智慧，整合來自全球專有資料庫、數據聚合器和網路搜尋引擎的結果。亦將分享應用於實務上的最佳實踐和成功案例，幫助企業建立明確的數位轉型藍圖，實現長期發展。

勤業眾信聯合會計師事務所財務顧問服務副總經理陳柏諭則指出，了解輿情分析後，企業可進一步分析不同產業特定議題聲量、該產業企業認知的可能落差等行動，以提供實用的建議與解決方案。在風險管理方面，網路輿情蒐集則可幫助企業識別潛在的危機和風險，及時發現負面言論和意見，並迅速回應輿論以遏制負面影響擴散。

透過監控網路輿情，企業亦可及時發現市場變化和競爭者動態，策略性調整和推出應對措施。總體來說，有效的網路輿情蒐集可協助企業更妥善管理風險、提高應對危機的能力與增強品牌的信任性。