中嘉集團經營區版圖持續擴大 寬頻用戶年成長近5%
中嘉集團宣布，2024年第1季營運繳出好成績，受惠於台北中正區服務版圖持續擴張、全頻道正式開播推出加碼優惠，以及攜手「遠傳friDay購物」結盟合作、打造全新智慧生活系列，推升中嘉寬頻第1季整體寬頻申辦量穩定成長，帶動寬頻營收及寬頻用戶數增加，寬頻用戶數較去年同期成長近5%，寬頻滲透率邁向五成。
中嘉寬頻表示，去年底正式進駐台北市中正區營運，以全新光纖線路提供100%戶戶光纖到府的網路服務，今年3月服務區域從10里擴大至15里，並因應全頻道開播祭出加碼優惠回饋，更掀起新一波申辦熱潮，創下單月總申辦量直接翻倍成長的亮眼表現。
除持續擴張經營版圖、投入光纖到府網路建設外，中嘉寬頻看準，AI、大數據、雲端等應用技術逐漸成熟，消費者對於智慧化生活型態有著更多元的想像，不僅智慧連網家電成為基本配備，能讓傳統家電一秒智能化的智慧遙控器、智慧延長線及智慧插座也成為時下熱門選擇，邁向智慧化的家庭生活已成為一大趨勢。
中嘉寬頻指出，攜手具有完整集團零售體系、豐富販售品項兩大優勢的「遠傳friDay購物」合作，打造全新智慧生活系列方案，提供消費者更多智慧家電方案選擇、零元就能帶回家，輕鬆就能升級智能居家生活，高達9成以上用戶選擇CP值最高的1G光纖上網搭配數位有線電視的速率方案，帶動ARPU翻倍上揚；進一步觀察商品選擇，最多用戶選擇55吋電視套裝組合、占比近半達44%，其次為65吋電視套裝組合及Switch套裝組合並列、各占24%，顯見大螢幕連網電視已成為現代智慧娛樂生活中的一大要角。
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