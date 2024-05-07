403地震影響 集邦科技：上修Q2記憶體報價
研調機構集邦科技（Trendforce）指出，403震後市場零星傳出有PC OEM 供應商出於特殊考量，接受高昂的DRAM 及 NAND Flash 合約價漲幅，但僅是零星成交案件。預估第2季 DRAM 合約價季漲幅將上修至13～18％；NAND Flash 合約價季漲幅同步上修至約15～20％，全線產品僅 eMMC/UFS 價格漲幅較小，約10％。
至4月下旬，相關業者陸續完成新一輪合約價議價後，漲幅較原先預期擴大，推動集邦科技同步上修第2季 DRAM、NAND Flash 合約價漲，除了反映買方欲支撐在手庫存的價值，關鍵更包含供需兩端對AI市場展望的考量。
403地震發生前，集邦科技原先預估，第2季 DRAM 合約價季漲幅約3～8％；NAND Flash 為13～18％，相較第1季漲幅明顯收斂，當時從合約價先行指標的現貨價格就可看出，現貨價已連續走弱，上漲動能低落、交易量降低等情況。
究其原因，主要是除了AI以外的終端需求不振，尤其筆電、智慧型手機的需求尚未有復甦跡象，買方在手庫存逐漸增高，又以PC OEM 為最。同時，DRAM 及 NAND Flash 至今已分別續漲2～3個季度，買方要再接受大幅漲價的意願消退。
集邦科技表示，由於原廠擔憂後續有 HBM 產能排擠效應，以三星（Samsung）來看，HBM3e 產品採用1alpha 製程節點，至2024年底將占用1alpha 製程產能約六成，進一步排擠 DDR5供給量，尤其以第3季 HBM3e 生產即將放量的時間點影響最大，經評估後買方轉而願意第2季提前備貨，因應第3季起可能出現 HBM 供應短缺。
同時，隨著節能成為AI推論伺服器（AI Inference Server）優先考量，北美雲端服務業者（CSP）擴大採用 QLC Enterprise SSD 作為存儲的解決方案，帶動 QLC Enterprise SSD 需求，並加速部分供應商的庫存去化，推動部分供應商出現惜售心態。
值得注意的是，受限於消費性產品需求復甦情況不明朗，故原廠普遍對於非 HBM 晶圓產能的資本支出趨於保守，尤其是價格仍處於損益平衡點的 NAND Flash。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言