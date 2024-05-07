恩智浦技術長Lars Reger將於COMPUTEX2024發表主題演講

外貿協會7日宣布邀請恩智浦半導體執行副總裁暨技術長Lars Reger，於6月5日下午13:30－14:30在COMPUTEX發表主題演講。Lars將以全新角度來詮釋本次COMPUTEX主題-人工智慧（artificial intelligence, AI），呈現AI如何與恩智浦堅實的技術框架相結合，加速實現充滿可能性的未來。

Lars將進一步說明當擁有感知、思考、連接和行動能力的新型快速發展裝置，結合資訊安全、功能安全和最新的軟體定義開發後，它們將如何改變生態系統。

恩智浦半導體身為汽車電子、人工智慧與物聯網領域的領導廠商，是值得信賴的合作夥伴，持續針對汽車、工業與物聯網、行動裝置與通訊基礎設施市場，提供創新解決方案。秉持「Brighter Together攜手共創輝煌未來」的企業理念，恩智浦致力創造領先業界的尖端技術並匯聚精英才智，開發系統解決方案，讓互聯世界變得更美好、更安全、更有保障。

COMPUTEX 2024以「AI串聯、共創未來」為主軸，將於6月4日至6月7日登場，有1,500家廠商展出、使用4,500個攤位，共同展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大主題。