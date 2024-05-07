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新光金控攜手微軟 Azure OpenAI 研發智慧金融應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
新光金控攜手微軟導入 Azure OpenAI 服務，積極發展數位金融科技，運用 AI 技術優化業務流程並發揮集團營運優勢，提供更優質的服務以應對客戶日趨多元的需求。左起為新光金控總經理陳恩光、台灣微軟總經理卞志祥。台灣微軟／提供
新光金控攜手微軟導入 Azure OpenAI 服務，積極發展數位金融科技，運用 AI 技術優化業務流程並發揮集團營運優勢，提供更優質的服務以應對客戶日趨多元的需求。左起為新光金控總經理陳恩光、台灣微軟總經理卞志祥。台灣微軟／提供

生成式AI新興應用持續蓬勃發展，帶來全球產業典範轉移；新光金控以「數位扎根，驅動轉型」作為集團轉型的戰略方向，為因應生成式 AI 的浪潮，新光金控攜手微軟導入 Azure OpenAI 服務，積極發展數位金融科技，運用 AI 技術研發包含「人資智能助理」、「智能防漂綠」、「反洗錢負面新聞彙整」、「文件智能辨識服務」等應用，成功奠基在資安及合規基礎上，優化業務流程並發揮集團營運優勢，提供更優質的服務以應對客戶日趨多元的需求。

新光金控總經理陳恩光表示：「新光金控深耕產業多年，金融版圖完整，面對新興科技的趨勢，我們持續深化集團科技發展資源的整合，借助前瞻技術提升企業營運效能。本次攜手微軟合作 Azure OpenAI，期望普及與落地 AI 思維，賦能員工擁抱 AI 創新，落實風險管理，打造敏捷的新光，驅動轉型共創新局。」

生成式 AI 技術已成為金融轉型及應用的創新關鍵，AI 可依據提示指令生成文字、圖像、音訊等內容，大幅減少繁瑣的工作流程。台灣微軟總經理卞志祥表示：「隨著生成式 AI 應用層面越來越廣泛，我們看到許多金融業藉此機會開發全新應用，有效提升客戶體驗、優化風險管理、增加營收來源及降低成本支出。微軟在負責任 AI 的基礎上開發並提供 AI 服務，協助客戶在享有企業級資安保護及合規的基礎上進行金融創新。很高興能賦能新光金控提升營運效率及風險管理，實踐智慧金融。」

新光金控以賦能員工全員轉型思維的理念，建立集團數位人才培育制度。2021 年攜手微軟舉辦集團黑客松競賽，培訓員工活用微軟雲端服務，並藉由採用如 Power Automate 低程式碼開發工具降低資訊人員開發門檻。再接著導入微軟分析式 AI 服務協助業務流程優化，到現在以生成式 AI 提升集團生產力與風險控管的 POC 實作，成功藉由 Azure 生態系支援與 AI 服務的彈性增強數位整合能力，提升營運效能的綜效。期望在 2024 年，能進一步普及集團雲端及 AI 基礎運用能力。

展望未來，新光金控將持續以低碳、創新、共好價值主張推動轉型，並應用 Azure OpenAI 於知識管理、風險管理、永續發展、科技聯防防詐領域，實現集團人才與技能共享，驅動未來新金融。

AI 微軟 新光金控

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