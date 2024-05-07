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104攜手台積電 2024高中職人才博覽會高雄、台南登場

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
各職類薪資行情。圖／104人力銀行提供
各職類薪資行情。圖／104人力銀行提供

104人力銀行公布近五年各職類薪資中位數，其中操作/技術維修、餐飲/旅遊/美容美髮職，近五年薪資中位數成長20%，超越整體平均17%，人才難尋，企業也歡迎高中職畢業生，提前卡位搶才。

台積電慈善基金會與104人力銀行攜手，5月18日在高雄、5月25日在台南舉辦「2024高中職人才就業媒合x職涯探索博覽會」，合計超過百家企業與2,000筆職缺，歡迎高中職學生到現場和企業一起聊職涯，認識未來的工作世界，即便繼續升學，選系選課也能更有職場依據。

活動現場並將舉行職涯工作坊，讓對未來發展困惑的學生，可透過探索找到適性發展方向，且為鼓勵學生參與，博覽會還將準備研習證明、禮物卡提供給參與活動的學生，歡迎報名：https://tw104.pse.is/5wek4w

根據104人力銀行《員工工作價值認知調查》顯示，工作價值首重經濟報酬。從各職類薪資評估職涯選擇，高薪職類：2024年薪資中位數為4萬，以資訊軟體系統類5.6萬最高；高成長潛力職類：近五年薪資中位數成長17.6%，以操作/技術/維修，不可或缺專業技術、相關人才越來越稀缺，與餐飲/旅遊/美容美髮類，受惠於民生消費業近年大爆發營收帶動從業人員薪資，低基期2019年薪資中位數3萬，2024年3.6萬五年薪資成長20%最多，其中汽車/機車技術維修人員、銑床人員、西餐廚師增幅逾25%最多。AI浪潮下，操作/技術維修的專業技術、餐飲/旅遊/美容美髮類與人互動的人情味，難被取代薪水持續墊高可期。

104人力銀行指出，人才難尋，企業向下搶才歡迎高中職畢業生從事專業技術職，長華科技CNC車/銑床技術員月薪可達4.5萬、高都汽車引擎技術員月薪上看5萬，觀察薪資行情，高中職畢業，從事操作/技術/維修類2024年薪資中位數3.4萬。

薪資

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