新光金攜手微軟 Azure OpenAI 研發智慧金融應用

生成式 AI 新興應用持續蓬勃發展，帶來全球產業典範轉移；新光金控（2888）以「數位扎根，驅動轉型」作為集團轉型的戰略方向，為因應生成式AI的浪潮，新光金控攜手微軟導入 Azure OpenAI 服務，積極發展數位金融科技，運用 AI 技術研發包含「人資智能助理」、「智能防漂綠」、「反洗錢負面新聞彙整」、「文件智能辨識服務」等應用，成功奠基在資安及合規基礎上，優化業務流程並發揮集團營運優勢，提供更優質的服務以應對客戶日趨多元的需求。

新光金控總經理陳恩光表示：「新光金控深耕產業多年，金融版圖完整，面對新興科技的趨勢，我們持續深化集團科技發展資源的整合，借助前瞻技術提升企業營運效能。本次攜手微軟合作Azure OpenAI，期望普及與落地AI思維，賦能員工擁抱 AI 創新，落實風險管理，打造敏捷的新光，驅動轉型共創新局。」

生成式 AI 技術已成為金融轉型及應用的創新關鍵，AI 可依據提示指令生成文字、圖像、音訊等內容，大幅減少繁瑣的工作流程。台灣微軟總經理卞志祥表示：「隨著生成式 AI 應用層面越來越廣泛，我們看到許多金融業藉此機會開發全新應用，有效提升客戶體驗、優化風險管理、增加營收來源及降低成本支出。微軟在負責任 AI 的基礎上開發並提供 AI 服務，協助客戶在享有企業級資安保護及合規的基礎上進行金融創新。很高興能賦能新光金控提升營運效率及風險管理，實踐智慧金融。」

新光金控建立集團AI研發資源共享與治理政策推動平台，在合規與風險管控下，先透過在雲端小規模的概念驗證（POC）驅動創新力並確認效益，再將POC成果複製到子公司運用，發揮推動集團創新研發綜效。在整體系統架構方面，則由各子公司依產業、服務特性採差異化策略發展混合雲，發揮地端 AI 結合雲端的最大效益，推動集團創新研發量能。目前新光金控運用微軟解決方案研發的應用包含：

人資智能助理（HR GPT）：將金控員工規範和政策嵌入 Azure OpenAI 對話機器人中，依據內部員工詢問給予精準答覆，有效縮短集團員工資訊檢索及人工處理反覆性問題的時間，節省人資部門高達 10-15% 的日常勞力。

智能防漂綠：研發團隊以網頁爬蟲與資料庫整合收集企業相關資料，包含 ESG 關鍵新聞、國際永續資料庫、永續報告書等，透過 Azure OpenAI 擷取判讀及產生自動化摘要，提供質量化分析助力審查部門判斷企業潛在漂綠行為。此解決方案亦獲得全球金融創新聯盟（GFiN）「防範漂綠監理科技黑客松」獎項，為亞洲唯一獲選之金融機構。

反洗錢（Anti-Money Laundering，AML）負面新聞彙整：新光金控與子公司充分運用 Azure OpenAI 實體命名識別（Named Entity Recognition, NER）功能，針對市場負面關鍵新聞進行擷取，並優化現有黑名單資料庫，落實客戶盡職審查，提升集團洗錢防制之成效。

文件智能辨識服務（Document Intelligence）：作為低程式碼工具，研發團隊可依需求自行客製化標註辨識文件，提升業務申辦效率及風險控管；同時以雲端計價、地端辨識模式導入 Azure AI 於子公司應用場景，包含新光銀行透過信保基金證明辨識加速企業貸款流程、新光人壽及新光投信以證件辨識功能進行理賠申請登錄與加速線上開戶流程，預期節省開戶、理賠等身分識別 85% 以上的作業時間。

語音轉文字（Speech to Text）功能：內部重要會議中導入語音轉文字工具，以自動化會議記錄取代例行性人工作業，節省 50% 整理逐字稿與會議摘要內容之時長，釋放員工生產力以用於更具創意、策略面之事項。

新光金控以賦能員工全員轉型思維的理念，建立集團數位人才培育制度。2021 年攜手微軟舉辦集團黑客松競賽，培訓員工活用微軟雲端服務，並藉由採用如 Power Automate 低程式碼開發工具降低資訊人員開發門檻。再接著導入微軟分析式 AI 服務協助業務流程優化，到現在以生成式 AI 提升集團生產力與風險控管的 POC 實作，成功藉由 Azure 生態系支援與 AI 服務的彈性增強數位整合能力，提升營運效能的綜效。期望在 2024 年，能進一步普及集團雲端及 AI 基礎運用能力。

展望未來，新光金控將持續以低碳、創新、共好價值主張推動轉型，並應用 Azure OpenAI 於知識管理、風險管理、永續發展、科技聯防防詐領域，實現集團人才與技能共享，驅動未來新金融。