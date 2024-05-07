聯發科天璣開發者大會 發表AI手機產業白皮書

聯發科（2454）7日於中國深圳召開天璣開發者大會，邀請當地生態系夥伴一同討論生成式AI帶來的變革與機會，並與 Counterpoint 聯合業界生態系夥伴發表《生成式AI手機產業白皮書》，共同定義生成式AI手機，分享各領域的創新應用。

聯發科同時發表天璣9300+旗艦5G生成式AI行動晶片，以卓越的全大核架構設計和生成式AI能力，搭配天璣AI開發套件，終端裝置旗艦體驗再升級。

聯發科天璣AI生態系涵蓋晶片、模型、應用等領域，聯發科與產業夥伴、開發者共同探索和發展裝置端的AI技術，加速終端裝置和應用從 GUI（Graphical Touch UI）朝向生成式AI驅動的 AUI（Agent UI）演進，為使用者提供更出色的互動體驗、多模態內容生成、個人化服務以及開創性的應用生態。

聯發科總經理暨營運長陳冠州表示，生成式AI徹底革新了裝置端應用的使用價值，智慧終端裝置是生成式AI普及的關鍵載體。聯發科技憑藉在邊緣運算領域的深厚功底和豐富經驗，每年賦能20億智慧終端裝置，在人機互動、生產力、娛樂體驗等方面帶來了前所未有的創新。

陳冠州說，透過天璣平台的優勢，聯發科技將融合產業生態系夥伴的力量，賦能開發者，加速構築從雲端到裝置端的AI新生態，推動生成式AI技術在智慧終端裝置的普及，讓更多人享受到全新的生成式AI體驗，加速萬物AI時代的到來。

聯發科技推出的天璣AI開發套件主要有四大項目，包括快速高效的 GenAI 最佳實踐、支持全球主流大模型的 GenAI Model Hub、高效提升性能的 GenAI 優化技術以及 Neuron Studio一站式視覺化開發環境，為開發者提供「快、全、強、易」的專業開發體驗。

其GenAI最佳實踐以模型量化、模型編譯和模型推理技術加速大模型在裝置端的部署，可從數周變成一日；GenAI Model Hub 適配業界最先進大模型，為開發者提供豐富模型資源，便於高效打造生成式AI應用。天璣AI開發套件還支持推測解碼加速、LoRA Fusion 等先進的 GenAI 最佳化技術；Neuron Studio 整合開發環境可提供一站式視覺化開發環境，跳出傳統的程式開發環境，帶來「所見即所得」般更易於使用的開發體驗。目前，天璣AI開發者套件已涵蓋智慧手機、智慧汽車、物聯網、個人電腦等智慧終端裝置，有利各領域生成式AI應用的開發。