聯發科推天璣9300+旗艦晶片 大幅強化生成式AI功能

聯發科（2454）7日於中國深圳召開天璣開發者大會，並同步推出天璣9300+旗艦5G生成式AI行動晶片，該款晶片採用全大核 CPU 架構，八核 CPU 包含4個 Cortex-X4 超大核，最高頻率可達3.4 GHz，以及 4 個主頻為 2.0GHz 的 Cortex-A720 大核，為旗艦手機使用者和遊戲玩家提供卓越體驗。

聯發科資深副總經理徐敬全表示，聯發科天璣9300+支援廣泛的大型語言模型（LLM），並整合了先進的 LoRA 功能，將繼續為我們打造一個豐富的生成式AI應用生態系。天璣9300+提供了卓越的性能表現，並加快了 LLM 推理速度，使得運算過程更為迅捷，為使用者帶來更好的AI體驗。

天璣9300+擁有強大的生成式AI能力，率先在裝置端支援AI推測解碼加速技術及天璣AI LoRA Fusion 2.0技術，提供更高效和個人化的生成式AI體驗，同時支持最新主流生成式AI大模型，為使用者提供文字、圖像、音樂等裝置端生成式 AI 多模態創新體驗，並可透過AI框架 ExecuTorch 加速裝置端生成式AI應用的開發進程。

此外，天璣9300+搭載星速引擎動態調整技術，顯著降低遊戲開啟高畫質模式時的功耗，讓滿格運行更持久。聯發科技星速引擎網路品質監測系統可提供即時的連線品質評估，並支援遊戲高效切換運用Wi-Fi及行動網路，為線上遊戲提供持久流暢的連線體驗。