聯發科進階生成式AI手機天璣9300+行動晶片 在開發者大會亮相

聯發科繼發表首款天璣9300生成式AI智慧型手機後，今日在深圳舉行的首屆開發者大會中，正式發表天璣9300+旗艦5G生成式AI行動晶片，將為生成AI導入消費端應用，開啟新契機。

聯發科技總經理暨營運長陳冠州在開場時即強調，生成式AI要普及，絕對要從智慧型手機開始，而生成式Ai應用在消費端市場，也會是巨大的潛力市場。除了全球已有50億個用戶數，以及完整應用APP等生態系。

聯發科今日也在開發者大會發布聯發科天璣AI先鋒計畫，並與業界生態系夥伴簽署《生成式AI手機產業白皮書》，同時發表天璣9300+旗艦5G生成式AI行動晶片，以卓越的全大核架構設計和生成式AI能力，搭配天璣AI開發套件，終端裝置旗艦體驗再升級。

聯發科天璣9300+採用全大核CPU架構，八核CPU包含4個 Cortex-X4 超大核，最高頻率可達3.4 GHz，以及4個主頻為2.0GHz 的 Cortex-A720大核，為旗艦手機使用者和遊戲玩家提供卓越體驗。

聯發科資深副總經理徐敬全表示，聯發科技天璣9300+支援廣泛的大型語言模型（LLM），並整合了先進的LoRA功能，打造一個豐富的生成式AI應用生態系。天璣9300+提供了卓越的性能表現，並加快了LLM推理速度，使得運算過程更為迅捷，為使用者帶來更好的AI體驗。

天璣9300+擁有強大的生成式AI能力，率先在裝置端支援AI推測解碼加速技術及天璣AI LoRA Fusion 2.0技術，提供更高效和個人化的生成式AI體驗，同時支持最新主流生成式AI大模型，為使用者提供文字、圖像、音樂等裝置端生成式AI多模態創新體驗，並可透過AI框架ExecuTorch加速裝置端生成式AI應用的開發進程。此外，天璣9300+搭載星速引擎動態調整技術，顯著降低遊戲開啟高畫質模式時的功耗，讓滿格運行更持久。聯發科技星速引擎網路品質監測系統可提供即時的連線品質評估，並支援遊戲高效切換運用Wi-Fi及行動網路，為線上遊戲提供持久流暢的連線體驗。