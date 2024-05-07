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聯發科：生成式AI普及到消費者 將從智慧型手機開始

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科總經理暨共同營運長陳冠州表示，生成式AI徹底革新了裝置端應用的使用價值，智慧終端裝置是生成式AI普及的關鍵載體。圖/聯合報系資料照片
聯發科總經理暨共同營運長陳冠州表示，生成式AI徹底革新了裝置端應用的使用價值，智慧終端裝置是生成式AI普及的關鍵載體。圖/聯合報系資料照片

聯發科今（7）日於深圳召開天璣開發者大會，邀請當地生態系夥伴一同討論生成式AI帶來的變革與機會，並與Counterpoint聯合業界生態系夥伴發表《生成式AI手機產業白皮書》，共同定義生成式AI手機，分享各領域的創新應用。

聯發科總經理暨共同營運長陳冠州表示，生成AI已由雲端向企業端展開，但生成AI要普及到消費端將會從智慧型手機開始，原因是它具備強大端測算力、最多用戶及黏著度和完整應用生態三大優勢。

聯發科天璣AI生態系涵蓋晶片、模型、應用等領域，聯發科技與產業夥伴、開發者共同探索和發展裝置端的AI技術，加速終端裝置和應用從GUI（Graphical Touch UI）朝向生成式AI驅動的AUI（Agent UI）演進，為使用者提供更出色的互動體驗、多模態內容生成、個人化服務以及開創性的應用生態。

聯發科總經理暨營運長陳冠州表示，生成式AI徹底革新了裝置端應用的使用價值，智慧終端裝置是生成式AI普及的關鍵載體。聯發科技憑藉在邊緣運算領域的深厚功底和豐富經驗，每年賦能20億智慧終端裝置，在人機互動、生產力、娛樂體驗等方面帶來前所未有的創新。透過天璣平台的優勢，聯發科技將融合產業生態系夥伴的力量，賦能開發者，加速構築從雲端到裝置端的AI新生態，推動生成式AI技術在智慧終端裝置的普及，讓更多人享受到全新的生成式AI體驗，加速萬物AI時代的到來。

聯發科推出的天璣AI開發套件主要有四大項目，包括快速高效的GenAI最佳實踐、支持全球主流大模型的GenAI Model Hub、高效提升性能的GenAI優化技術以及Neuron Studio一站式視覺化開發環境，為開發者提供「快、全、強、易」的專業開發體驗。其GenAI最佳實踐以模型量化、模型編譯和模型推理技術加速大模型在裝置端的部署，可從數周變成一日；GenAI Model Hub適配業界最先進大模型，為開發者提供豐富模型資源，便於高效打造生成式AI應用。天璣AI開發套件還支持推測解碼加速、LoRA Fusion等先進的GenAI最佳化技術；Neuron Studio整合開發環境可提供一站式視覺化開發環境，跳出傳統的程式開發環境，帶來「所見即所得」般更易於使用的開發體驗。目前，天璣AI開發者套件已涵蓋智慧手機、智慧汽車、物聯網、個人電腦等智慧終端裝置，有利各領域生成式AI應用的開發。

除了推出天璣AI開發套件，聯發科星速引擎亦全面升級，藉助動態調整技術和硬體光線追蹤技術軟體發展套件，透過精準的性能管理、光線追蹤效果優化、網路品質預測等關鍵技術，助力遊戲開發者打造畫面更逼真、流暢，網路連線選擇更佳，續航更持久的全方位優質體驗。此外，聯發科還積極與Arm、Google、Khronos、Unreal Engine團隊在內的產業合作夥伴進行前瞻技術戰略合作，持續賦能高速拓展的天璣遊戲生態圈。

聯發科技也與Counterpoint攜手生態夥伴，聯合發布《生成式AI手機產業白皮書》，共同定義生成式AI手機的概念和典型特徵。《生成式AI手機產業白皮書》詳細地闡述生成式AI與智慧手機深度融合的趨勢，深入探討生成式AI手機生態系中晶片廠商、手機廠商、大模型廠商、開發者的AI戰略，以及生成式AI手機的軟硬體科技全貌，並展望生成式AI手機的發展趨勢。

AI 智慧手機 聯發科

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