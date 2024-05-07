高股息強心針 大華銀 ETF 00918股價再創新高

美國4月非農新增就業人數低於預期，市場重燃聯準會（FED）將在今年降息的希望。美股3日在AI指標股強勢表態下收紅，台股AI族群4月6日也不遑多讓，開盤起便在半導體類股領軍下，盤中登上20639.90點，最後收在20,523.31點。觀察上漲個股中，不少檔為高股息ETF成分股，如緯創（3231）、廣達（2382）、緯穎（6669）與鴻海（2317）、中信金（2891）等。在成分股帶動下，掛牌一年多，次次都完成填息的(大華優利高填息30 (00918)也創下掛牌以來新高價，收在每股24.07元。

台股今日在電子與金融族群表現強勢下，終場守在20,500點以上。根據證交所資料，今日創下今年以來股價新高的台股ETF共有八檔，包含大華優利高填息30(00918)、復華富時高息低波(00731)、元大MSCI金融(0055)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、凱基優選高股息30(00915)、永豐優息存股(00907)以及兆豐龍頭等權重(00921) ，其中有六檔為高股息ETF。

大華優利高填息30(00918)經理人郭修誠表示，在人工智慧需求持續強勁的推動下，相關產業的業績表現亮眼，加上部分企業的估值與全球同產業相比，仍具有吸引力，因此對台股的後市發展持正面態度。此外，自去（2023）年第4季以來，在企業估值和獲利改善的推動下，資金開始流入非科技業，讓大盤指數呈顯健康的板塊輪動。展望後市，持續看好人工智慧、消費性電子產品和零件，並建議從估值與獲利改善的角度挑選部分非科技產業。或是利用ETF做好分散佈局，掌握不同產業間的輪動機會。

郭修誠表示，大華優利高填息30(00918)自2022年11月中掛牌以來持續獲得投資人青睞，除了高股息的篩選外，同時於指數成分股篩選方式中，將「過去至多15次」的填息紀錄納入考量，為投資人挑選出具有高股息加上高填息的30檔成分股，強調「有填息，才是真正有出息。」根據大華銀投信官網資料，目前規模已經突破200億元新台幣，成為近一年規模成長最多的高股息ETF之一。