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立院通過 NCC 3日內須交鏡電視資料

聯合報／ 記者林海／台北報導

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）通過鏡電視申設爭議頻傳，ＮＣＣ日前提出憲法等理由回應立法院調閱小組，引發在野立委砲轟，藍白立委昨天在立法院交通委員會提案，以七票贊成、六票反對表決通過要求ＮＣＣ須於三天內提供調閱文件。ＮＣＣ主委陳耀祥指出並未拒絕提供資料，只是要按照程序，可提供的一定處理。

立院交委會昨舉行「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」第二次會議，針對首次會議決議ＮＣＣ等機關需提供鏡電視申設相關資料階段文件，但ＮＣＣ回文表示調閱小組所涉的特定議案尚有疑義，請交委會先釐清並釋明。陳耀祥昨天受訪表示，依司法院釋字第七二九號解釋，僅法律案、預算案、條約案，或其他重要事項才有調閱問題，將依照憲法規定處理。

調閱小組召集人、民眾黨立委林國成表示，對ＮＣＣ有疑慮的偵查不公開等問題，都已充分尊重僅要求載明原因即可，但ＮＣＣ仍不甩調閱小組決議，「這是法律賦予委員會所做的，我不曉得你們回這個文到底什麼意思？你怎麼當事人又兼法官做解釋？」國民黨立委魯明哲以「傲慢」形容ＮＣＣ回文，陳耀祥就是藐視，想撐到卅日調閱小組依法定期限解散。民進黨立委蔡其昌、林俊憲也說，ＮＣＣ該提供的就提供，不能提供就敘明理由。

立法院 鏡電視 陳耀祥

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