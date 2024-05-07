快訊

吳釗燮揚言這兩天提告 徐巧芯：援助烏克蘭案非祕密

高溫上看35度東部偶有雨 吳德榮：明天鋒面快閃略降溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

信驊內外皆美首季賺一股本 上月營收攀17個月新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
信驊董事長林鴻明。 圖/聯合報系資料照
信驊董事長林鴻明。 圖/聯合報系資料照

股王信驊（5274）昨（6）日公布首季財報，受惠傳統伺服器需求回溫及業外收益挹注，單季獲利季增26%、達3.91億元，攀上五季來高點，每股純益10.36元，優於市場預期。

公司並公告4月營收攀上17個月來新高、達 4.16億元，展現復甦態勢。

信驊EPS
信驊EPS
信驊為遠端伺服器管理晶片（BMC）供應商，昨天股價漲45元、收3,280元，惟外資賣超47張，終止連二買。相較之下，股后世芯-KY因上周五（3日）法說會釋出的展望不如法人預期強勁，昨天失望性賣壓湧出，股價重挫跌停價2,835元收市，下跌310元，外資賣超1,202張，連五賣，也拉大與信驊的價差。

信驊首季稅後純益3.91億元，季增26%，較去年同期大增1.1倍，每股純益10.36元；4月合併營收4.16億元，攀上17個月來高點，月增15.8%，年增82.4%。法人看好，隨著傳統伺服器需求持續加溫，信驊本季業績可望較首季成長。

信驊正向看待今年營運，董事長林鴻明先前指出，隨著AI伺服器世代交替，部分廠商開始降低AI伺服器採購量，轉頭添購傳統伺服器，對公司營運有利。

法人看好，信驊受惠上述相關趨勢，加上該公司Cupola360、資安晶片（PFR）、I／O Expander等非BMC產品逐漸增量，今年業績較去年大幅成長無虞。

談到伺服器AI化的趨勢，林鴻明認為，AI伺服器用BMC晶片營收將倍增。至於近期最熱的輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器，其單一機櫃搭載的BMC晶片是前一代AI伺服器的兩倍，未來將會為信驊帶來一定程度的貢獻。

信驊並持續加深伺服器應用布局，不僅止於BMC晶片，更擴大周邊IC產品滲透率，陸續在主板上整合橋接晶片（BIC）、資安晶片（PFR）、I／O Expander晶片，規劃以模組化出貨創造更多晶片需求，有機會在2026年可以見到四顆晶片同時用於伺服器，每台產值更將提升三倍。

伺服器 信驊 晶片

延伸閱讀

成大團隊研發超精細不鏽鋼線 助半導體產業「全面升級」

1.6nm、晶圓級超級封裝、矽光子集成...台積電北美6大技術王炸

美中晶片戰爭 台灣IC設計面臨中國廠商削價競爭？

聯發科推最強手機晶片 AI功能持續再升級

相關新聞

集邦：TV面板價漲不動了 市況出現拐點…牽動友達、群創

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（6）日公布5月上旬最新面板報價，部分規格電視面板出現「漲不動」的狀況，惟資訊...

晶圓代工成熟製程 第三季報價恐續降

晶圓代工業的成熟製程市況持續呈現供過於求，ＩＣ設計業者透露，第二季部分成熟製程報價再降低個位數百分比，從目前市況看來，預...

立院通過 NCC 3日內須交鏡電視資料

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）通過鏡電視申設爭議頻傳，ＮＣＣ日前提出憲法等理由回應立法院調閱小組，引發在野立委砲轟，藍白立...

鴻海持股174萬張 郭台銘半年身價漲1,280億

鴻海昨（6）日股價收167.5元，大漲11.5元或7.37%，創下逾15年來新高，鴻海創辦人郭台銘身價同步水漲船高，若是...

信驊內外皆美首季賺一股本 上月營收攀17個月新高

股王信驊昨（6）日公布首季財報，受惠傳統伺服器需求回溫及業外收益挹注，單季獲利季增26%、達3.91億元，攀上五季來高點...

TV面板價漲不動 產能利用率是關鍵

集邦科技（TrendForce）昨（6）日公布5月上旬中小尺寸電視面板報價持平，出現「漲不動」的狀況，引發各界關切。集邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。