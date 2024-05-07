快訊

吳釗燮揚言這兩天提告 徐巧芯：援助烏克蘭案非祕密

高溫上看35度東部偶有雨 吳德榮：明天鋒面快閃略降溫

中美晶人馬將進入上詮董事會 是否有進一步合作受關注

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
中美晶與環球晶圓總公司。 圖／聯合報系資料照片
中美晶與環球晶圓總公司。 圖／聯合報系資料照片

光通訊廠上詮（3363）將在5月30日舉行股東常會，全面改選董事，公司派推出的最新董事候選名單中，具有中美晶（5483）集團色彩的人馬將取得一席董事，引發市場高度關注。

上詮為光被動元件大廠，是目前檯面上唯一與台積電在當紅的共同封裝光元件（CPO）有合作關係的光通訊業者，台積電先前在年度北美技術論壇釋出發展CPO的關鍵藍圖，引爆話題。

中美晶集團相關人士此刻進入上詮董事會，市場關注後續雙方是否有進一步合作，甚至攜手與台積電共搶CPO商機。對於相關訊息，截稿前仍未取得上詮與中美晶回應。

上詮董事會改選見中美晶勢力
上詮董事會改選見中美晶勢力

上詮這次將全面改選七席董事，包括四席董事、三席獨立董事，董事被提名人包括董事長林松福、現任董事張立秋、總經理胡頂達、美好實業代表人方豪，獨立董事為郭麗珍、王子明，及黃添昌。

此次董事被提名人名單中，原董事之一的英屬維京群島商百威林投資法人代表、同時也是台灣光罩處長的蔡昕澤，今年3月因轉讓超過選任時二分之一持股，當然解任。原獨董之一的李美惠也不在名單中，改提名禾聯碩及宜進獨董黃添昌。

當中最受矚目的是方豪。方豪擔任中美晶董事超過20年，為中美晶前董事長孫伶伶之子。孫伶伶為股市聞人孫鐵漢的姊姊，兩人於1997年拿下中美晶經營權，延攬當時在華強科技任職的中美晶現任董座徐秀蘭，徐秀蘭加入後，備受孫伶伶重用，徐秀蘭甚至稱孫伶伶為「自己的貴人」。

業界人士表示，方豪與中美晶集團關係緊密，隨著泛中美晶勢力加入上詮董事會，未來將有助雙方開展業務上的合作，尤其上詮又傳出與台積電及輝達共同開發光通道和IC連接技術，有機會取得輝達訂單，也為未來中美晶集團與上詮的合作增添更多想像空間。

法人指出，上詮與台積電及輝達合作開發光通道與IC連接的技術第一顆產品，將由台積電負責輝達晶片的製造及CoWoS封裝，再交由上詮進行CPO封裝，及將IC晶片焊接在PCB板上，提供一條龍解決方案。

上詮也在股東會營業報告書中透露，將強化台灣總部設計開發與CPO產品製程開發能力，建構專利布局，持續與半導體大廠合作與建立夥伴關係，為矽光子共同封裝提供更完整的解決方案。

另外，上詮也將持續開發國際級客戶，除擴大現有合作項目，同步發展矽光封裝業務，透過與客戶策略合作，建立後續量產訂單，積極爭取資料中心相關需求。


延伸閱讀

上詮掌握先機 大啖 CPO 商機

中美晶 台積電 輝達

延伸閱讀

陳建仁：將投入156億 強化南部半導體「S」廊帶優勢

台積電2奈米廠進駐高雄楠梓 新增聯絡道直接上國一

1.6nm、晶圓級超級封裝、矽光子集成...台積電北美6大技術王炸

AI 積蓄台股動能 主動式台股科技基金吸晴度高

相關新聞

集邦：TV面板價漲不動了 市況出現拐點…牽動友達、群創

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（6）日公布5月上旬最新面板報價，部分規格電視面板出現「漲不動」的狀況，惟資訊...

晶圓代工成熟製程 第三季報價恐續降

晶圓代工業的成熟製程市況持續呈現供過於求，ＩＣ設計業者透露，第二季部分成熟製程報價再降低個位數百分比，從目前市況看來，預...

立院通過 NCC 3日內須交鏡電視資料

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）通過鏡電視申設爭議頻傳，ＮＣＣ日前提出憲法等理由回應立法院調閱小組，引發在野立委砲轟，藍白立...

鴻海持股174萬張 郭台銘半年身價漲1,280億

鴻海昨（6）日股價收167.5元，大漲11.5元或7.37%，創下逾15年來新高，鴻海創辦人郭台銘身價同步水漲船高，若是...

信驊內外皆美首季賺一股本 上月營收攀17個月新高

股王信驊昨（6）日公布首季財報，受惠傳統伺服器需求回溫及業外收益挹注，單季獲利季增26%、達3.91億元，攀上五季來高點...

TV面板價漲不動 產能利用率是關鍵

集邦科技（TrendForce）昨（6）日公布5月上旬中小尺寸電視面板報價持平，出現「漲不動」的狀況，引發各界關切。集邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。