中美晶人馬將進入上詮董事會 是否有進一步合作受關注

光通訊廠上詮（3363）將在5月30日舉行股東常會，全面改選董事，公司派推出的最新董事候選名單中，具有中美晶（5483）集團色彩的人馬將取得一席董事，引發市場高度關注。

上詮為光被動元件大廠，是目前檯面上唯一與台積電在當紅的共同封裝光元件（CPO）有合作關係的光通訊業者，台積電先前在年度北美技術論壇釋出發展CPO的關鍵藍圖，引爆話題。

中美晶集團相關人士此刻進入上詮董事會，市場關注後續雙方是否有進一步合作，甚至攜手與台積電共搶CPO商機。對於相關訊息，截稿前仍未取得上詮與中美晶回應。

上詮董事會改選見中美晶勢力

上詮這次將全面改選七席董事，包括四席董事、三席獨立董事，董事被提名人包括董事長林松福、現任董事張立秋、總經理胡頂達、美好實業代表人方豪，獨立董事為郭麗珍、王子明，及黃添昌。

此次董事被提名人名單中，原董事之一的英屬維京群島商百威林投資法人代表、同時也是台灣光罩處長的蔡昕澤，今年3月因轉讓超過選任時二分之一持股，當然解任。原獨董之一的李美惠也不在名單中，改提名禾聯碩及宜進獨董黃添昌。

當中最受矚目的是方豪。方豪擔任中美晶董事超過20年，為中美晶前董事長孫伶伶之子。孫伶伶為股市聞人孫鐵漢的姊姊，兩人於1997年拿下中美晶經營權，延攬當時在華強科技任職的中美晶現任董座徐秀蘭，徐秀蘭加入後，備受孫伶伶重用，徐秀蘭甚至稱孫伶伶為「自己的貴人」。

業界人士表示，方豪與中美晶集團關係緊密，隨著泛中美晶勢力加入上詮董事會，未來將有助雙方開展業務上的合作，尤其上詮又傳出與台積電及輝達共同開發光通道和IC連接技術，有機會取得輝達訂單，也為未來中美晶集團與上詮的合作增添更多想像空間。

法人指出，上詮與台積電及輝達合作開發光通道與IC連接的技術第一顆產品，將由台積電負責輝達晶片的製造及CoWoS封裝，再交由上詮進行CPO封裝，及將IC晶片焊接在PCB板上，提供一條龍解決方案。

上詮也在股東會營業報告書中透露，將強化台灣總部設計開發與CPO產品製程開發能力，建構專利布局，持續與半導體大廠合作與建立夥伴關係，為矽光子共同封裝提供更完整的解決方案。

另外，上詮也將持續開發國際級客戶，除擴大現有合作項目，同步發展矽光封裝業務，透過與客戶策略合作，建立後續量產訂單，積極爭取資料中心相關需求。



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