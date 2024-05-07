TV面板價漲不動 產能利用率是關鍵

集邦科技（TrendForce）昨（6）日公布5月上旬中小尺寸電視面板報價持平，出現「漲不動」的狀況，引發各界關切。集邦認為，面對部分尺寸電視面板報價漲勢告歇，面板廠是否能再檢視當下產能利用率狀況，再次啟動並嚴格執行按需求生產的操作策略，將是後續報價是否能回到全線漲價的重點。

另一家面板研調機構群智研究則指出，隨著中國大陸618促銷備貨與端新機發布季到來，IT用面板包括監視器及筆電面板價格有撐。

因應面板報價漲價趨勢開始轉變，台灣面板廠也有對應策略突圍。

繼4月底落幕的「Touch Taiwan 2024智慧顯示展會」，大多聚焦於大尺寸顯示器的應用成果展示，即將於下周於美國聖荷西舉行的全球顯示技術盛會2024 SID顯示周 （Display Week 2024），聚焦顯示技術應用，面板雙虎群創（3481）、友達（2409），以及電子紙導廠商元太（8069）都將赴美參展，爭取更多海外訂單。

群創表示，今年在SID將展示一系列嶄新顯示器科技在公共場域，智慧移動車用領域應用發展，以互動性、節能、舒適、智能的人性需求為產品技術發展為核心，創造未來生活的便捷性，並帶動公共場域與智慧移動新商機。

其中，無限拼接Mini LED公眾顯示器，採用MiniLED COB封裝技術，平整度及色彩均齊度表現更佳。