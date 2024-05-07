半導體復甦熱度…沒那麼樂觀

半導體業去年歷經庫存調整的一年，今年雖然有望迎來復甦，但熱度可能不若年初想像樂觀，使得不少晶片價格與晶圓代工成熟製程報價都存在下修壓力。有IC設計廠私下坦言，相較於之前認為去年底的價格應已到底，現在卻眼看進入今年後，又拖過了4月天，似乎進入調整延長賽。

IC設計業者提到，無論筆電、手機、汽車等應用，其實市場需求量都沒有變化太多，除了AI以外，並沒有看到新需求。去年最悲觀的時刻大概落在6、7月，今年樂觀氣氛也只在年初維持了一陣子，邊走邊看至今，感覺上景氣還是不太好。

業界人士不諱言，如果業務倚賴中國大陸市場比重較高的廠商，即使出貨量保持一樣，但平均銷售單價向下，甚至有可能今年下半年業績表現會不如上半年，「傳統旺季比淡季表現還差」。

有IC設計廠高層私下坦言，目前對於中國大陸市場的狀況，只能相信不會永遠都是如此的苦日子，並繼續硬撐。簡單來說，今年的淡、旺季走勢不見得會很明顯，現在還難以評估下半年的展望，如果今年一整年的表現只跟去年差不多，基本上就是不如預期。

也有IC設計廠認為，今年業績應當會比去年成長，但是否有一成以上增幅還不敢說，因為目前客戶大多是下短單，很少給長單，整體成長幅度還要視下半年的營運表現而定。