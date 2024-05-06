2024 SID顯示週14日登場 群創主打智慧應用

全球顯示技術盛會、2024 SID顯示週，預計5月14日至16日於美國聖荷西展開，面板廠群創今天發布新聞稿指出，永續節能已成智慧城市所重視的一環，群創將在智慧城市解決方案中，展示智慧液晶窗戶應用。

群創光電透過新聞稿指出，將於5月14日到16日於美國聖荷西參與全球顯示技術盛會2024 SID顯示週（Display Week 2024），展示一系列嶄新顯示器，其中智慧液晶窗戶應用於汽車天窗，可節省空調耗電。

群創說明，永續節能已成智慧城市所重視的一環，群創智慧城市解決方案─智慧液晶窗戶，透過液晶調光技術導入「智慧液晶窗戶-天窗軟板」，可隨汽車外觀設計需求而撓曲變形；具備反應速度快，保持清晰自然原色無色偏無霧化，可阻隔超過99%以上的紫外線等多項優點。

群創強調，「智慧液晶調光後視鏡」可客製化裁切裝在汽車的後視鏡中，降低來自後方強光反射眩光對駕駛者的視覺干擾，具備反應速度快、保持影像清晰自然原色等多項優點，提供駕駛的安全與舒適性，提升液晶調光技術導入汽車場域應用的價值。

群創解釋，「智慧液晶遮陽板」搭載智慧調光功能，可根據外部光線強度，即時自動調整遮陽板透光度，在接收到來自前方的強光照射可即時自動調暗，保護駕駛者的視線不受強光干擾，也避免傳統遮陽板帶來的視線死角。