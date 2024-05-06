快訊

柯建銘失言風波延燒！柯文哲親吐「在民進黨不是個案」

陸海警船隊現蹤金門南方水域 海巡署強力驅離：停止危害航安行為

2024 SID顯示週14日登場 群創主打智慧應用

中央社／ 台北6日電

全球顯示技術盛會、2024 SID顯示週，預計5月14日至16日於美國聖荷西展開，面板廠群創今天發布新聞稿指出，永續節能已成智慧城市所重視的一環，群創將在智慧城市解決方案中，展示智慧液晶窗戶應用。

群創光電透過新聞稿指出，將於5月14日到16日於美國聖荷西參與全球顯示技術盛會2024 SID顯示週（Display Week 2024），展示一系列嶄新顯示器，其中智慧液晶窗戶應用於汽車天窗，可節省空調耗電。

群創說明，永續節能已成智慧城市所重視的一環，群創智慧城市解決方案─智慧液晶窗戶，透過液晶調光技術導入「智慧液晶窗戶-天窗軟板」，可隨汽車外觀設計需求而撓曲變形；具備反應速度快，保持清晰自然原色無色偏無霧化，可阻隔超過99%以上的紫外線等多項優點。

群創強調，「智慧液晶調光後視鏡」可客製化裁切裝在汽車的後視鏡中，降低來自後方強光反射眩光對駕駛者的視覺干擾，具備反應速度快、保持影像清晰自然原色等多項優點，提供駕駛的安全與舒適性，提升液晶調光技術導入汽車場域應用的價值。

群創解釋，「智慧液晶遮陽板」搭載智慧調光功能，可根據外部光線強度，即時自動調整遮陽板透光度，在接收到來自前方的強光照射可即時自動調暗，保護駕駛者的視線不受強光干擾，也避免傳統遮陽板帶來的視線死角。

智慧城市 群創

延伸閱讀

全球10大智慧城市 沒一個在美國 第1名是它

群創擬辦理現金減資108億 每股退還股款現金約1.2元

友達、群創 認購吸睛

輝達GTC大會秀AI氣象預測能力 黃仁勳讓世界看見台灣

相關新聞

太強了！2023年我製造業四分之一研發經費、逾半投資 全靠「這一家」

經濟部統計處6日指出，製造業上市櫃公司2023年營收及獲利減少，但研發支出不減反增，去年研發費用達6,927億元創新高，...

「算力經濟」投資18個月回本 林百里：AI Cloud是未來

AI 算力經濟來臨！隨AI應用增加，算力需求暴增，各地興建超級算力中心案量鋪天蓋地，催動伺服器採購一波波，業者透露：算力...

陳建仁：將投入156億 強化南部半導體「S」廊帶優勢

行政院長陳建仁6日前往高雄市視察「楠梓園區聯外交通計畫」推動情形時表示，為強化我國半導體競爭優勢與南台灣區域經濟韌性，政...

HBM明年價格調漲約5~10% 位元成長翻倍 占DRAM總產值將逾三成

集邦科技發布調查指出，受惠於HBM銷售單價較傳統型DRAM高出數倍，比DDR5價差也約五倍，加上AI晶片相關產品迭代讓H...

群創下周赴美參展 SID 秀公共場域與智慧車用新商機

群創（3481）光電將於5月14到16日於美國聖荷西參與全球顯示技術盛會2024 SID 顯示週（Display Wee...

HBM 價格將調漲5~10%！研調：恐占 DRAM 總產值三成

研調機構集邦（TrendForce）資深研究副總吳雅婷指出，受惠HBM銷售單價較傳統型DRAM（Conventional...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。