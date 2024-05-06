「算力經濟」投資18個月回本 林百里：AI Cloud是未來

AI 算力經濟來臨！隨AI應用增加，算力需求暴增，各地興建超級算力中心案量鋪天蓋地，催動伺服器採購一波波，業者透露：算力一上架就被買走，由於預估18個月投資回本，吸引許多業者競相投入買GPU伺服器。

根據業界透露，看好未來「算力經濟」時代開啟，不僅四大雲端服務商（CSP）如META、Google、Microsoft、AWS都在自建資料中心，資本市場及各國投資圈都在投資AI超級算力中心業務，商業模式是在東南亞或中東等電力供應充沛的國家，興建蓋一座座超級AI資料中心，透過龐大的GPU伺服器以平台營運及賣算力給企業客戶。

「算力一放上平台馬上就買走，預估18個月可以回本。」業者透露，這樣的新資料中心買家也成為台灣伺服器業者新客戶群，這些客戶從輝達（NVIDIA）推薦的供應商名單中採購，預期將陸續反應在伺服器廠商下半年營收上，也與廣達（2382）董事長林百里所說AI Cloud商機不謀而合。

廣達4日舉行家庭日，董事長林百里帶領廣達從筆電代工升級到做AI伺服器，每一波都升級成功，他看好的新未來是「AI Cloud」，因為執行AI要非常大的雲跟算力一起做，不是單一伺服器機櫃就能提供，因此AI Cloud資料中心的網路、資料中心基礎建設、電力系統都完全跟傳統機房不一樣，帶來新的採購需求動力。

林百里表示，雖然現在的AI伺服器機櫃就像大烤箱，耗電大增讓人害怕，一座耗能上看140KW，電源供應器電線粗的跟電力公司一樣，但現在是百米賽跑時代，客戶都在軍備競賽搶買伺服器，「大型營運商都是在看計算成本，決定是否買伺服器蓋資料中心，過去伺服器兩年一代，現在一年出兩三款新東西，就是為了要更快，雖然耗電，但每一個計算單位所需電力成本是變低。」林百里解釋。

由於算力競爭很火熱，客戶都在搶最新的產品，在生成式AI帶動，自然語言模型LLM運算要用更大的雲，用最新的GPU才能跑得動，現在是「一百米的競賽，每0.01秒都很重要。」林百里說，客戶競爭激烈，廣達開心賣得更多，這行業特性就是一旦走在最前面，就能拿到更多訂單。

META剛宣布第24座資料中心落腳阿拉巴馬州，100%用綠電。林百里表示，現在工廠生產的機櫃都好燙熱，晶片用電越來越多，機櫃像大烤箱，也考驗工程師，一櫃約70KW甚至140KW電力，現在的電纜也因此變得很粗，電源供應器跟電力公司一樣大。解決電力供應的方法有2，一是用綠能，二是降低單位電力成本。

資料中心的電力系統隨AI算力提升，結構將大幅改變，台達電（2308）即表示AI伺服器電源供應器競爭門檻高，對手少，結構變化也很大，會把電源供應器直接放在主機板上，DC2DC電源供應器需求也將有高成長，且目前全球只有兩家業者會做，過去一台伺服器1,000W，現在成長至3,000W，一座機櫃有24個電源供應器，以一顆8,000美元計算，一機櫃換算就要600多萬元電源供應器。

林百里表示，現在大家很有福氣，看到大時代的來臨，現在還只是處於AI時代的起點，明後年AI量能開出來，就將會看到人類生活的大幅改變。