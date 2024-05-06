恩智浦與安富利再攜手協辦2024台大電機創客松 MakeNTU 競賽

恩智浦與安富利今年第三度攜手協辦由台大電機系主辦的「2024台大電機創客松MakeNTU」競賽。

今年上述競賽以ExplorEr為主題，吸引來自台大、清大、陽明交大、台科大、中山大學、高科大、中央大學等173位青年學子參與，總參賽隊伍達43隊，於5月4日至5日在松山文創園區多功能展演廳舉行連續24小時不間斷競賽，最後由來自台大的「ExponEntial」團隊、「櫃人多忘事─我的OO勒？」團隊、以及「所以我們要叫什麼3.0」團隊，分別榮獲2024台大電機創客松MakeNTU競賽恩智浦企業獎前三名。其中「ExponEntial」團隊亦榮獲大會「最佳人氣獎」。

參賽者運用恩智浦與安富利共同提供的i.MX RT 1060開發板、IW416 Wi-Fi模組及開發工具，實現對家庭或其他場合的電源、溫度、空氣質量等人工智慧控制的創新應用，以達到節能並提高生活品質的目的。競賽期間恩智浦與安富利提供全程技術支援，鼓勵參賽者將所學的知識與技能結合現有的軟硬體技術，深入探索各種想法、創意和嘗試，推動對未來智慧生活的無限想像。

安富利台灣分公司台灣區總裁鄭陸文表示，非常榮幸今年再度與恩智浦及台大攜手合作，擔任台大電機創客松MakeNTU競賽的協辦單位。透過2024 MakeNTU競賽，持續看到台灣學子展現出絕佳的創意和表現，發掘未來更多可能。

恩智浦台灣區業務總經理臧益群指出，人才和創新是該公司最大的資產，在全球與大學緊密合作，培育下一代的菁英人才，並與合作夥伴運用創新技術共同推動生態系統發展，恩智浦的「Brighter Together攜手共創輝煌未來」企業理念，不僅呈現協同合作的願景，更充分展現深耕本地的決心與毅力。