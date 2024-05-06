AMD 迎創立55周年 持續大搶AI商機

超微 (AMD) 正慶祝該公司創立55周年，AMD技術與工程執行副總裁暨技術長Mark Papermaster表示，現今令人振奮的AI轉折點，為其帶來充滿機會的新世代，同時為企業帶來影響。AMD投入的所有市場現在都要求運算效率最大化及AI運用。

Mark Papermaster指出，半導體全球銷售額從2019年的4,123億美元，已增長至2022年的5,741億美元，預計到2030年將增長至1兆美元。AI是最令人振奮與重大的科技突破，而AMD憑藉領先的產品與藍圖，滿足客戶對更多算力的無止境需求。該公司積極擴展工程人才庫，提供全球最先進的晶片、軟體及企業AI解決方案。AMD全球團隊在過去5年成長超過一倍，迎來超過1.5萬名新員工。

為跟上運算效能與效率不斷增長的需求，以及推動持續創新，AMD在過去5年穩定增加研究與開發投資。Mark Papermaster提到，近年其研究與開發的投資增加近4倍，從2019年的15億美元增長至2023年的59億美元。

Mark Papermaster強調，AMD位居獨特優勢，擁有廣泛的高效能與AI加速產品組合，包括超級運算、雲端、邊緣、嵌入式以及個人運算等領域。在去年的Advancing AI活動，該公司攜手全球領先的超大規模雲端供應商與OEM廠商一同展示AMD Instinct MI300系列加速器，其成長並非在一夜之間發生，該公司技術為全球數十億人的日常生活挹注動能，並在過去5年擴大服務的市場數量。

Mark Papermaster也說，全球30%的伺服器及Top500超級電腦中的140部都採用AMD技術，其中包括10大高節能效率超級電腦排行榜中的8部系統，目前被研究人員用於解決癌症與氣候研究等世上最關鍵的挑戰。資料中心將持續實現全新大規模AI體驗，而PC也讓使用者與AI進行日常互動。大家正見證本地端AI應用在個人與商業用途的顯著成長。

同時，Mark Papermaster透露，專屬AI引擎能高效率處理本地端的AI應用，在超薄筆電等熱門裝置上提供更好的效能與電池續航力，AMD將在今年6月的COMPUTEX上公布令人振奮的消息。

最後，Mark Papermaster表示，AI將會比網路更普及且更具影響力。很高興能與AMD世界級的工程師、客戶和產業夥伴共同合作，在資料中心的創新文化的指引下，開創自行調適與高效能運算的新世代。