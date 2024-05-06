快訊

北市人倫悲劇...女涉持跳繩勒斃89歲母 兄誤以為心臟病致死報警

全台超有感！9分鐘內連4震「極淺層地震」 規模5.9最大震度4級

2023年各級政府潛藏負債破19兆 勞保增最多

智邦董事候選名單出爐 延續獨董多過一般董事慣例

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
智邦。聯合報系資料照
智邦。聯合報系資料照

網通大廠智邦（2345）今年股東會將進行董事改選，董事及獨董名單出爐，延續獨董過半的慣例，七席董事中，三席一般董事，四席獨立董事。

智邦自2018年股東會改選，獨董人數就超越一般董事，目的是徹底落實所有權跟經營權分離，也是科技業公司治理中相當罕見的作法，更是效法追隨台積電（2330）的公司治理。

2024年智邦股東會將改選董事，今年智邦提出七席董事後選名單中，除三席一般董事包含寬鑫投資、智邦大陸董事長黃國修、延信股份公司代表人杜恒誼，其他四席都是獨董。

獨董也是延續上屆跨領域大老，黃樹傑、李發耀分別是會計、醫療領域大老，兩位國際級獨董包含伊藤忠前董事長小林榮三及國際創業家Ankur Singla。

智邦獨董候選名單中，黃樹傑是勤業眾信聯合會計師事務所前總裁，李發耀曾任台北榮民總醫院代理院長。

小林榮三（Eizo Kobayashi）是伊藤忠商社前董事長，目前仍是伊藤忠名譽董事、現任日本航空獨董、日本交易所集團獨董。

Ankur Singla則是國際間知名創業家，擁有美國史丹佛大學電氣工程系碩士，是全球首家通用邊緣技術及服務平台的新創公司Volterra的創辦人，後來全球應用系統傳輸網路公司F5網路收購Volterra，Ankur Singla現任網路安全公司Exaforce董事長暨執行長。

智邦 股東會

延伸閱讀

出席國際論壇 蕭美琴：台灣不僅可以幫忙 也可以領導

麥格理：台灣科技業第2季起回歸季節性成長 看好十檔台股

曝與新任經長郭智輝相識過往 郭台銘讚賞：成功跨國創業家

郭台銘恭喜郭智輝：曾仰賴他親自開車陪我拜訪廠商

相關新聞

陳建仁：將投入156億 強化南部半導體「S」廊帶優勢

行政院長陳建仁6日前往高雄市視察「楠梓園區聯外交通計畫」推動情形時表示，為強化我國半導體競爭優勢與南台灣區域經濟韌性，政...

HBM明年價格調漲約5~10% 位元成長翻倍 占DRAM總產值將逾三成

集邦科技發布調查指出，受惠於HBM銷售單價較傳統型DRAM高出數倍，比DDR5價差也約五倍，加上AI晶片相關產品迭代讓H...

群創下周赴美參展 SID 秀公共場域與智慧車用新商機

群創（3481）光電將於5月14到16日於美國聖荷西參與全球顯示技術盛會2024 SID 顯示週（Display Wee...

HBM 價格將調漲5~10%！研調：恐占 DRAM 總產值三成

研調機構集邦（TrendForce）資深研究副總吳雅婷指出，受惠HBM銷售單價較傳統型DRAM（Conventional...

去年製造業研發支出6927億史上新高 台積電投入最多

經濟部統計處表示，製造業上市櫃公司去年營收及獲利減少，但研發支出不減反增，去年研發費用達新台幣6927億元創新高，以台積...

智慧機器人攻防戰全球開打 英業達曝：題材即將成真！

隨著AI人工智慧旋風席捲全球，國內科技大廠也跟著敲響一波「智慧機器人大作戰」，而英業達（2356）受惠龐大的作業系統（R...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。