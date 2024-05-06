智邦董事候選名單出爐 延續獨董多過一般董事慣例
網通大廠智邦（2345）今年股東會將進行董事改選，董事及獨董名單出爐，延續獨董過半的慣例，七席董事中，三席一般董事，四席獨立董事。
智邦自2018年股東會改選，獨董人數就超越一般董事，目的是徹底落實所有權跟經營權分離，也是科技業公司治理中相當罕見的作法，更是效法追隨台積電（2330）的公司治理。
2024年智邦股東會將改選董事，今年智邦提出七席董事後選名單中，除三席一般董事包含寬鑫投資、智邦大陸董事長黃國修、延信股份公司代表人杜恒誼，其他四席都是獨董。
獨董也是延續上屆跨領域大老，黃樹傑、李發耀分別是會計、醫療領域大老，兩位國際級獨董包含伊藤忠前董事長小林榮三及國際創業家Ankur Singla。
智邦獨董候選名單中，黃樹傑是勤業眾信聯合會計師事務所前總裁，李發耀曾任台北榮民總醫院代理院長。
小林榮三（Eizo Kobayashi）是伊藤忠商社前董事長，目前仍是伊藤忠名譽董事、現任日本航空獨董、日本交易所集團獨董。
Ankur Singla則是國際間知名創業家，擁有美國史丹佛大學電氣工程系碩士，是全球首家通用邊緣技術及服務平台的新創公司Volterra的創辦人，後來全球應用系統傳輸網路公司F5網路收購Volterra，Ankur Singla現任網路安全公司Exaforce董事長暨執行長。
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