光寶科技投資興建「高雄光寶大樓」 預計2027年完工

電子科技大廠「光寶科技」去年宣布在高雄投資百億，於楠梓科技產業園區設新廠，今天再加碼新台幣38億元興建「高雄光寶大樓」，規劃具停車空間、宿舍、研發中心等多元機能建築，預計2027年完工。

光寶科技去年6月宣布投資百億元，興建楠梓科技產業園區聯合營運中心新廠二期工程，今天再舉行「高雄光寶大樓」動土典禮，高雄市長陳其邁、經濟部長王美花等人出席。

陳其邁致詞表示，感謝光寶科技持續加碼投資高雄。在中美貿易戰以及疫情的催化下，大量台商返台進行全球布局，經濟部協助解決台商返台投資所遭遇的疑難雜症，市府也秉持同樣原則，協助光寶科技，投資高雄讓光寶科技不斷卓越成長。

陳其邁說，光寶科技發展雲端科技、工業自動化等智慧科技，與市府推動產業「淨零、數位」雙軸轉型相契合，台灣在科技產業具有強韌的供應鏈體系，面對國際競爭，高雄的成長正要起飛。

王美花表示，楠梓科技產業園區已轉型成為高科技產業聚落，光寶科技掌握全球商機，除提供員工最好的福利，此次「高雄光寶大樓」更開放停車位供鄰近商圈民眾停放，在敦親睦鄰與社區營造也成為最好的典範。

光寶科技總經理邱森彬說，「高雄光寶大樓」將為員工打造舒適的辦公、住宿環境。同時也希望擴大永續影響力，透過持續建造兼具智能與低碳的綠建築，在園區拋磚引玉，與園區企業共同提升在地綠建築密度，為淨零轉型貢獻心力。

邱森彬表示，光寶科深耕在地數十載，高雄一直是光寶科拓展全球版圖的關鍵據點之一。做為楠梓科技產業園區土地週轉更新案的首家企業，光寶科高雄聯合營運中心已陸續啟動1、2期工程，累積投資金額超過百億元，預計創造超過5000個就業機會。

經發局長廖泰翔說，高雄有最好的團隊「投資高雄事務所」提供一站式的協助，以專人專案的方式，提供全方位的服務，全程陪伴並協助廠商加速行政流程，市府永遠是在地企業最堅強的後盾。

「高雄光寶大樓」將規劃地上26層、地下4層兼具綠色與科技的建築，外觀融合美學設計，並導入現代化設備，具備停車空間、宿舍、研發中心等多元辦公機能，預計2027年完工。