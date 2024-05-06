新普宋福祥看好今年IT需求溫和成長 AI PC為NB增長關鍵

電池模組龍頭新普（6121）即將於本月30日舉行股東會，營業報告書出爐，展望今年，新普董事長宋福祥看好今年全球筆電、平板及全球智慧手機出貨需求均呈現溫和成長，其中，NB在AI應用下，AI PC帶動規格要求提升，將為主要成長力道關鍵。且2024年新普集團在新事業上的整體發展仍是樂觀看待。因此，預估今年新普IT及非IT產品銷售均有機會較去年小幅增長。

新普去年營收848億元、年減11.3%，每股純益（EPS）為30.67元，主因為終端需求減緩。此外，去年國際事件不斷，除陷入膠著持久戰的俄烏之戰，以巴衝突擴大，紅海危機，加以通膨、升息、地緣政治等，多重因素衝擊全球經濟，造成景氣下滑，致供應鏈面臨去化庫存壓力。

針對NB應用，宋福祥指出，2023年全球受高通膨衝擊，消費者預算有限排擠換機需求，筆電全球出貨量下跌、年減11%，但衰退幅度已明顯較2022年收斂。

展望2024年，在通膨趨緩的有利條件下，加上微軟作業系統的世代更迭，AI PC 應用發展，將可望帶動筆電的汰舊換新需求，預估全球筆記型成長率將為5%。

在全球平板電腦市場方面，宋福祥表示，2024年在升級潮流促使下，為滿足多元化市場需求，各品牌不斷優化自身產品提升規格，可望推動平板電腦市場進入一個新的發展階段，預估成長率將增長約4%。

至於智慧手機，他說，全球智慧型手機銷量在歷經兩年多的低迷之後，2024年可望重迎成長動能的新契機，預估成長率將為4%，整體市場逐漸朝向恢復成長軌道前進的穩健態勢。

整體而言，依市調機構調查，NB、平板市場及全球智慧手機出貨需求在2024年均呈現溫和成長約4~5%。其中，NB在AI應用下，AI PC帶動規格要求提升，將為主要成長力道關鍵。

平板電腦市場及全球智慧手機在各品牌不斷優化產品提升規格發展下，可望迎來小幅復甦。非IT應用產品LEV及BBU仍為成長型市場，在歷經庫存調節後，2024年市場需求將可望逐步回升至健康成長之態勢。因此，預估今年新普 IT及非IT產品銷售均有機會較去年小幅增長。

宋福祥表示，在新事業之發展，節能減碳、能源轉型及綠色能源仍是未來潮流，包括動力自行車、大型資料中心、儲能系統市場複合年增率上看雙位數成長。預期2024年新普集團在新事業上的整體發展仍是樂觀看待。

新普集團近年來也積極開發有成長潛力的新應用。在動力電池產品方面，目前以高功率的電動自行車及電動摩托車鋰電池模組的設計、生產和銷售為主，二輪電動車市佔穩定成長中，隨著環保意識的日益增加，二輪電動車市場可望持續維持成長。

此外，因 5G、智慧雲、公有雲之需求快速上升，帶動大型資料中心鉛酸轉鋰電池的需求，新普集團在這領域已經布局多年，也和國際一線品牌客戶有密切交流合作，這將是未來數年新普集團重要的成長引擎。

同時，因應工業4.0的時代來臨，新普於工業機器人及自動化設備領域亦耕耘多年，預計隨各國工資不斷的成長和少子化趨勢，工業機器人及自動化設備未來將取代人力的需求，提高品質穩定性和企業經營效率。新普也持續積極推動工廠自動化，除了可降低自身經營成本、提高經營效率外，預計將推廣自行研發的自動化設備，讓更多企業受惠。