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HBM 價格將調漲5~10%！研調：恐占 DRAM 總產值三成

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
AI晶片產品迭代促使HBM單機搭載容量擴大。聯合報系資料照
AI晶片產品迭代促使HBM單機搭載容量擴大。聯合報系資料照

研調機構集邦（TrendForce）資深研究副總吳雅婷指出，受惠HBM銷售單價較傳統型DRAM（Conventional DRAM）高出數倍，較DDR5價差達五倍，加上AI晶片產品迭代促使HBM單機搭載容量擴大，促使去年至明年HBM之於DRAM產能及產值占比均成長。產能去年至今年HBM占DRAM總產能、分別2%及5%，至明年占比預估將超過10%。而產值今年HBM之於DRAM總產值預估最高逾20%，至明年占比有機會逾三成。

2024年HBM需求位元年成長率近200% 2025年將再翻倍

吳雅婷指出，今年第2季已開始針對2025年HBM進入議價，不過受限於DRAM總產能有限，為避免產能排擠效應，供應商已經初步調漲5~10%，包含HBM2e，HBM3與HBM3e。而供應商議價時間提早於第2季發生有三大原因，其一，HBM買方對於AI需求展望仍具高度信心，願意接受價格續漲。

其二，HBM3e的TSV良率目前僅約40~60%，仍有待提升，加上並非三大原廠都已經通過HBM3e的客戶驗證，故HBM買方也願意接受漲價，以鎖定品質穩定的貨源。其三，未來HBM每Gb單價可能因DRAM供應商的可靠度，以及供應能力產生價差，對於供應商而言，未來平均銷售單價將會因此出現差異，並進一步影響獲利。

展望2025年，由主要AI解決方案供應商的角度來看，HBM規格需求大幅轉向HBM3e，且將會有更多12hi的產品出現，帶動單晶片搭載HBM的容量提升。根據TrendForce預估，2024年的HBM需求位元年成長率近200%，2025年可望將再翻倍。

AI DRAM

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