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「逸學教室」揭幕 北市府與華碩共創數位教育新格局

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩文教基金會打造E世代數位學習「逸學教室」。華碩／提供
華碩文教基金會打造E世代數位學習「逸學教室」。華碩／提供

響應台北市教育局推行之智慧教育政策，華碩（2357）文教基金會於台北市北投區逸仙國小打造E世代數位學習「逸學教室」，6日正式揭幕。逸學教室旨在創造數位化的學習環境，在AI浪潮中，協助學生數位賦能、教師專業增能，致力縮短數位落差，為台灣培育人工智慧世代的人才。

華碩文教基金會執行長魏杏娟認為：「華碩善用本業科技創新實力，長期關注在地教育活動，以實際行動支持台北市教育局的智慧教育政策，為逸學教室提供堅實的軟、硬體支援。我們深信在科技賦能下，學生能提升數位能力，強化創新思維。」

台北市教育局局長湯志民表示：「因應AI及新興科技快速發展，活用科技融入教學，引導學生自主學習，已是當代教育主流。教育局自112學年度起，陸續補助各校打造『新世代學習空間』，引導教師透過空間規劃、資訊科技設備輔助，採取以『學生為中心』的教學模式，培養學生解決問題的能力。感謝華碩提供軟、硬體及技術支援，實踐新世代學習空間之精神，期待帶動北投區學校數位學習能量，並激勵、帶動更多社會資源投入教育現場。」

逸學教室由華碩文教基金會與逸仙國小校長、老師們運用設計思維，納入台北市教育局十大好學「跨域學、自主學、創新學」之理念，呼應華碩以人為本的精神，以學生為核心，設計數位互動課程。除了活化既有教學模式，讓學生透過數位工具互學、共學，藉由華碩Chromebook平板電腦、PINBO、Zenbo Junior機器人等硬體設備，導入程式語言邏輯課程，強化學生運算思維，提升其動手做的創客精神，滿足多元學習需求。華碩志工團隊在課餘時，也會於逸學教室推廣數位科技教育，以行動實踐回饋在地。

數位學習 華碩

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