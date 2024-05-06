快訊

台積電攜鴻海拉抬 台股上漲192點收20,523點

「老天有眼發生大地震」引爭議 柯建銘道歉說原意

阿根廷傳奇教練過世！將足球升華為國家文化的球場哲學家

十銓、廣穎第1季獲利攀高 股價衝漲停

中央社／ 新竹6日電

記憶體市況好轉，模組廠十銓及廣穎第1季獲利同步攀高，十銓第1季稅後淨利新台幣2.87億元，創新高；廣穎第1季稅後淨利8944萬元，為同期新高。在獲利表現亮眼激勵，十銓及廣穎今天同登漲停。

十銓表示，受惠布局高階產品有成，耕耘工業控制及B2B效益顯現，不僅DDR5出貨比重攀升，集團事業版圖擴大，推升第1季營運表現淡季不淡。十銓第1季營收29.94億元，年增90.77%，稅後淨利2.87億元，創新高，每股純益4.1元。

廣穎第1季11.83億元，年增6.29%，毛利率25.35%，較去年同期揚升5.39個百分點，稅後淨利8944萬元，為同期新高，每股純益1.41元。

十銓及廣穎今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，同登漲停；其中，廣穎達40.9元。十銓突破100元大關，達104元，創新天價。

延伸閱讀

一詮打入 CoWoS 鏈、4月營收亮眼 股價攻漲停刷新歷史高

中信金（2891）用一根漲停慶祝配息1.8元！ 專家：一堆人估1.5元上下

中信金（2891）配息1.8元太漂亮將拉「漲停」？ 不敗教主：獲利遠勝過兆豐金

廣達AI大單助攻、爆量衝漲停 填息路露曙光

相關新聞

雙十年會6月台北登場 廣達高管將揭 AI 智慧醫療新佈局

AI（人工智慧）巨浪席捲全球，國內大廠紛紛瞄準「AI醫療」領域、積極搶進。而「亞洲傳統醫學國際研究學會(IASTAM)」...

去年製造業研發支出6927億史上新高 台積電投入最多

經濟部統計處表示，製造業上市櫃公司去年營收及獲利減少，但研發支出不減反增，去年研發費用達新台幣6927億元創新高，以台積...

智慧機器人攻防戰全球開打 英業達曝：題材即將成真！

隨著AI人工智慧旋風席捲全球，國內科技大廠也跟著敲響一波「智慧機器人大作戰」，而英業達（2356）受惠龐大的作業系統（R...

1.6nm、晶圓級超級封裝、矽光子集成...台積電北美6大技術王炸

台積電於4月底在美國加利福尼亞州擧辦2024年北美技術論罈，發佈其最新半導體製程技術A16（1.6nm）、下一代先進封裝和3D晶片技術等6大半導體技術創新，引發業界關注…

CNN：台灣造本土「星鏈」 專家估需要數百枚衛星

在中國威脅下，台灣致力研發衛星系統以在災難時刻維持網路運作。國家太空中心主任吳宗信告訴美國有線電視新聞網（CNN），台灣...

台灣半導體可貢獻減碳 估2030年助全球節電3638億度

半導體技術高速演進，促進AI等新興科技崛起。工研院指出，以半導體為核心的資通訊（ICT）產品可透過對經濟運作及行為改變的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。