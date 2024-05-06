十銓、廣穎第1季獲利攀高 股價衝漲停
記憶體市況好轉，模組廠十銓及廣穎第1季獲利同步攀高，十銓第1季稅後淨利新台幣2.87億元，創新高；廣穎第1季稅後淨利8944萬元，為同期新高。在獲利表現亮眼激勵，十銓及廣穎今天同登漲停。
十銓表示，受惠布局高階產品有成，耕耘工業控制及B2B效益顯現，不僅DDR5出貨比重攀升，集團事業版圖擴大，推升第1季營運表現淡季不淡。十銓第1季營收29.94億元，年增90.77%，稅後淨利2.87億元，創新高，每股純益4.1元。
廣穎第1季11.83億元，年增6.29%，毛利率25.35%，較去年同期揚升5.39個百分點，稅後淨利8944萬元，為同期新高，每股純益1.41元。
十銓及廣穎今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，同登漲停；其中，廣穎達40.9元。十銓突破100元大關，達104元，創新天價。
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