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智慧機器人攻防戰全球開打 英業達曝：題材即將成真！

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

隨著AI人工智慧旋風席捲全球，國內科技大廠也跟著敲響一波「智慧機器人大作戰」，而英業達（2356）受惠龐大的作業系統（ROS）設計能力，在市場擁有極高地位，而隨著旗下技術的不斷升級，公司近日也再度喊話指出，團隊將繼續投入「人工智慧解決方案」的開發，並相信智慧機器人的概念，也將逐漸成真、不再侷限於科幻小說的領域。

英業達近年積極投入AI技術的創新研發，而旗下團隊也在「AI智慧機器人」領域深耕多年，更以機體的運動（Locomotion）、感知（Perception）、操控（Manipulation技術，在市場上頗富盛名，而團隊這次也以知名科幻電影「星際大戰」舉例，並對於其在「文化資產」方面的貢獻深深的致敬。

英業達表示，這部備受愛戴的文資巨作，在大眾實際認知到機器人技術之前，就以小說及電影的方式，帶給我們滿滿的啟發，這對全球科技發展有極為重要的影響，並帶給市場無限的創意與發想。而隨著人工智慧技術的快速發展，像R2-D2和C-3PO這樣的智慧機器人不再侷限於科幻小說的領域，英業達致力於開發人工智慧解決方案，為所有星系的人類開創未來。

英業達也透過將其技術實際導入旗下工廠來加速生產效能，實現智慧工廠的目標，而公司也透過旗下英研智能（AIMobile）研發客製化的智慧影像解決方案，供客戶以更加精準的方式，確實的控制機器人手臂，以實現組裝自動化，也成功讓其在智慧工廠、自動化生產方面，站據領先地位。英業達指出，隨著AI時代全面來臨，自動化水準將決定生產效率，而伺服器組件組裝自動化，也將使智慧工廠向前邁出一大步。

AI 機器人 英業達

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