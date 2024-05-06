雙十年會6月台北登場 廣達高管將揭 AI 智慧醫療新佈局

AI（人工智慧）巨浪席捲全球，國內大廠紛紛瞄準「AI醫療」領域、積極搶進。而「亞洲傳統醫學國際研究學會(IASTAM)」與「亞洲醫學史學會(ASHM)」作為全球最重要的亞洲醫學年度盛事，也將於6月20日至6月24日在台北召開。觀察代工廠中醫療事業布局，以廣達（2382）動作最大，而集團技術長張嘉淵也受邀出席並帶來精彩演講。

據悉，廣達跨足醫療領域至今已超過十年，過去多半與醫院直接合作，已推出的「QOCA醫療照護平台」涵蓋AI醫療雲平台、AI遠距醫療平台、AI健康照護平台三大應用，提供AI結合企業雲端服務，提供數據監測與分析。而董事長林百里透露，自己持續看好AI領域前景，並重申AI智慧醫療發展有無限可能，盼透過增加實際應用，替智慧醫療發展加速。

「雙十年會」為亞洲傳統醫學國際研究學會(IASTAM)與亞洲醫學史學會(ASHM合作推出的年度盛會，而今年將是第十次年會(大約每3-4年舉辦一次）也是全球最重要的學會，致力研究亞洲「醫學」專業技術的發展。儘管因新冠肺炎造成市場不小的衝擊，也使該年會被延期四年，但這種世紀性的劫難讓人類見證了傳統醫學在應對新興傳染病的非凡能力。

2024年「雙十年會」將聚集來自不同地區的專家，互相分享自身實際的經驗和洞察分享，而系列活動「雙十年會暨國際學術研討會」，不僅促使人們重新評估傳統醫學在疾病治療和健康護理領域的價值和角色，而長達五天的活動，也匯聚全球亞洲醫學與醫學史領域的專家學者，共同探討亞洲醫學的歷史、現狀與未來。

而作為集團「AI大將」，張嘉淵也將現身親自揭開最新的智慧醫療前景。張嘉淵指出，自己作為傳統中醫的孫子，此次受邀參加年會，也特意選擇一道獨特的演講題目，「AIoT中醫藥數字化轉型：將古代智慧與現代科技相融合」並透露，自己將在會議上分享對中醫未來的願景和想像。

對此，他也直言，自己看好AI（人工智慧）將在傳統東方醫學和現代西方醫學間，發揮極為獨特的作用。他堅信，AI將在傳統東方醫學和現代西方醫學之間，持續發揮出多種不同的獨特作用。