群創：14項重大技術達陣

群創（3481）將於5月31日舉行股東常會，董事長洪進揚在股東會營業報告書中，搶先揭露群創已達成14項重大技術與接單成就，整機代工（OEM/ODM）產品更爭取到北美電視品牌新客戶電視訂單，按讚後市。

群創尚未上傳股東會年報與前十大股東名單，在友達獲得海內外資金加碼按讚後，市場也高度關注群創大股東持股結構變化。洪進揚在營業報告書中搶先揭露群創高達14項重大技術與接單喜訊，驚艷市場。

洪進揚強調，群創透過積極調整營運策略，成功應對原材料價格上漲和供應鏈中斷的挑戰，不僅確保生產和交付的順暢進行，營運表現亦有所改善，顯示公司具良好的競爭力，並且不僅成功轉型，更在多個領域取得顯著進展。

在新技術的接單成果方面，洪進揚表示，群創開發第三代顯示技術AM Micro LED，不僅應用於大型空間高清沉浸式體驗，還成功開發出色轉換Micro LED無縫自由拼接顯示模組，搭配高轉換效率的材料與獨立自主開發的光學結構，降低顯示器功耗50%，同時，色轉換技術也降低巨量轉移製程碳排放67%。

另外，群創高畫素密度的「1.1吋338 PPI MicroLED穿戴顯示手表」，擁有超高338 PPI畫素密度、高解析度、低功耗等優異功能。這將為使用者帶來煥然一新的高清細膩視覺體驗，預計將在2025年量產。

群創並利用舊世代面板產線，轉型跨入扇出型面板級封裝FO-PLP，跨足半導體晶片封裝領域。