友達董事長彭双浪：雙軸轉型 有底氣

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

海內外大型資金簇擁買進友達股票，肯定友達（2409）轉型與面板市況回春帶來的正面效益之際，友達董事長彭双浪也在股東會「致股東報告書」中向股東信心喊話，強調即便外在環境挑戰大，友達營運仍帶進現金流入，幫助公司降低負債比率並改善財務體質，穩健的財務體質及充足的現金資源，讓友達有足夠的底氣加速推動雙軸轉型。

彭双浪並透露，友達在次世代顯示技術、車用服務解決方案，以及垂直場域事業等應用都繳出亮眼成績。他強調，現階段面板事業仍使友達擁有最多的產能、資金與人力資源，如何優化產品線與技術平台，創造穩定的正向現金流，將是首要目標。

彭双浪指出，車用服務解決方案及垂直場域事業，都是友達近期重要的業績成長引擎，並且將會灌注更多資源，加大發展力度。期望到2025年，市場認識的友達將不只是一家面板公司，而是一個「以顯示器為中心的解決方案提供者」。

友達 股東會 面板

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