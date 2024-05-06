AI軍備競賽 專家看好台供應鏈

下月登場的台北國際電腦展將以「AI串聯、共創未來」為主軸，聚焦全球AI最新技術與產業趨勢，雖然資本市場已為AI題材瘋狂過數個波段，但許多民眾疑惑「我好像沒有AI的電子產品」，專家表示，從另一角度來看，一旦AI開始快速並大量地導入消費性電子產品時，引爆的商機可能會非常驚人，因為大家現在使用的PC、筆電、手機等產品都得要換過一輪，才跟得上AI時代。

二○二四年被譽為AI PC元年，人工智慧的發展將推動AI PC、AI伺服器與AI手機等產品在市場上蓬勃崛起。野村投信指出，隨著第一季財報陸續公布，AI相關族群仍將是選股重心，台北國際電腦展六月登場，屆時AI龍頭企業領導人將出席，創新科技後續行情仍可望呈現偏多向上，AI中長期多頭不變下，建議投資人隨盤勢逐步回穩，持續加碼今年看好的AI、創新科技相關類股，採逢低布局策略。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，Meta、Microsoft、Google母公司Alphabet在近期財報周均繳出良好的季度表現，三家科技巨頭皆計畫持續加碼AI投資；從資本支出可看到全球科技巨頭持續搶占AI商機，軍備競賽延燒，龐大的資本支出不僅牽動全球科技版圖變化，更連動相關台系供應鏈樂觀展望，有助下半年營運持續錦上添花。

富達國際研究團隊在台灣與海外的研調，綜觀基本面來看下半年投資趨勢，主題也鎖定在AI，包括巨型雲端服務業者持續強調AI基礎建設的投資、雲端業者自研晶片的需求，以及邊緣AI應用產品的發展。

富達國際指出，AI發展不僅促使企業增加AI服務與軟體的使用率，同時逐步深化AI在企業運營中的應用，邊緣AI，例如AI智慧手機或AI電腦的應用性產品，也可望成為新的機會。投資人可藉由六月初台北電腦展台灣與歐美主要業者發表的新品，以及九月蘋果新手機一窺究竟。

張繼文指出，無論美國聯準會何時啟動降息，AI仍是未來三、五年最具成長性的題材，台灣身為科技供應鏈重鎮，上至GPU相關（晶圓代工、記憶體），再到AI伺服器（組裝、散熱、高速傳輸）及自研晶片（ASIC業者、矽智財），乃至於AI電力需求（變壓器、配電盤），AI產業上中下游一條龍，蘊含著龐大的投資機會，無論是創新科技標的，或是相關供應鏈公司都將持續受惠。