群創出運！董座洪進揚揭露 已達成14項重大技術與接單成就

群創（3481）將於5月31日舉行股東常會，董事長洪進揚在股東會營業報告書中，搶先揭露群創已達成14項重大技術與接單成就，整機代工（OEM/ODM）產品更爭取到北美電視品牌新客戶電視訂單，按讚後市。

群創尚未上傳股東會年報與前十大股東名單，在友達（2409）獲得海內外資金加碼按讚後，市場也高度關注群創大股東持股結構變化。洪進揚在營業報告書中搶先揭露群創高達14項重大技術與接單喜訊，驚艷市場。

洪進揚強調，群創透過積極調整營運策略，成功應對原材料價格上漲和供應鏈中斷的挑戰，不僅確保生產和交付的順暢進行，營運表現亦有所改善，顯示公司具良好的競爭力，並且不僅成功轉型，更在多個領域取得顯著進展。

在新技術的接單成果方面，洪進揚表示，群創開發第三代顯示技術AM Micro LED，不僅應用於大型空間高清沉浸式體驗，還成功開發出色轉換Micro LED無縫自由拼接顯示模組，搭配高轉換效率的材料與獨立自主開發的光學結構，降低顯示器功耗50%，同時，色轉換技術也降低巨量轉移製程碳排放67%。

另外，群創高畫素密度的「1.1吋338 PPI MicroLED穿戴顯示手表」，擁有超高338 PPI畫素密度、高解析度、低功耗等優異功能。這將為使用者帶來煥然一新的高清細膩視覺體驗，預計將在2025年量產。

群創並利用舊世代面板產線，轉型跨入扇出型面板級封裝FO-PLP，跨足半導體晶片封裝領域。

洪進揚強調，先進封裝技術（PLP）透過重佈線（RDL）連接晶片，滿足要求高可靠度、高功率輸出且高品質的低軌衛星、車用、充電晶片等封裝產品，取得國際一線客戶的封裝製程與信賴性認證，良率表現也大幅度提升獲得客戶肯定，已經開始進入量產前的準備，預計今年正式量產。

洪進揚並透露，群創整機代工（OEM/ODM）產品爭取到北美電視品牌新客戶電視訂單，並將整機代工擴展到桌上型螢幕、電競顯示器、移動顯示器、智能顯示器等整機的設計與生產，已接獲全球主要品牌客戶訂單，今年導入量產。

洪進揚強調，群創2023年在動盪的環境中展現出卓越的韌性，秉持「超越面板（More than Panel）」的核心理念，推動跨域轉型。展望2024年，群創持續以雙軌轉型為核心，推動營運升級並連結轉型戰略目標，以既有核心技術和數位轉型累積的實力為基底，助力新創事業包含子公司睿生光電及CarUX、還有新興應用領域發展。

洪進揚指出，數位轉型將使營運更加穩健，深化對未來商業趨勢的理解並快速適應市場變化，確保在不斷變化的環境中保持領先地位，為群創打下更為穩健的基礎，提升營運能量與企業轉型價值。