科技大廠華碩、廣達 看好AI未來發展

科技大廠華碩、廣達不約而同選在昨日舉辦周年慶祝活動，華碩董事長施崇棠宣示要抓住AI（人工智慧）革命契機，將華碩打造為全方位AI公司，廣達董事長林百里表示，AI時代新一代運算推進速度加快，整個市場發展才剛到山腳下，都還看不到山頂，前景非常樂觀。

華碩電腦董事長施崇棠昨日出席「二○二四華碩運動家庭日」，他致詞時指出，華碩已經三十五歲了，三十六年前在小小冰果室，自己跟四位工程師只敢夢想創造小而美，但電腦技術天下無敵的公司，「沒想到今天華碩已過三十五歲生日，我也已屆古稀之年，卻還在公司內部鼓吹推動轉型再造」。他希望同仁發揮眾智抓住AI革命新契機，將華碩打造成全方位的AI公司。

華碩視今年為集團AI發展重要轉捩點，共同執行長許先越先前指出，二○二四年是充滿挑戰與機會的一年，挑戰來自大環境經濟仍不友善，但AI也讓華碩看到創新與成長性，預計今年下半年開啟長期成長周期。

廣達昨日舉辦三十六周年慶，對於外界形容廣達是暴發戶，董事長林百里認為，廣達今天的股價與業績，是三十六年來一步一腳印而來，並非偶然，要趁機會說清楚講明白，「廣達是烏龜，不是暴發戶」。林百里致詞時表示，廣達從成立第一天就一直往上爬，目標升級再升級，起初做筆電時，大家都認為筆電沒人要，被形容是「工程師的夢」，但他與副董事長梁次震非常堅持做筆電，歷經許多艱苦，還是做得很好。

一九九九年廣達上市就一炮而紅，林百里說，主要原因是廣達超前研發，「就是一個字，快」，加上初期鎖定少數幾個客戶，進行精準行銷。

林百里回憶，第一次量產筆電很辛苦，日以繼夜開發生產技術，當時蓋桃園廠時，一年只想做一百萬台，如今廣達全球一年可生產五千萬台，高峰時達七千五百萬台，說明廣達製造的韌性。

二○○○年時，廣達計畫生產伺服器、發展雲端，林百里說，當時也沒人相信，而廣達以超前研發、精準行銷找到北美四大雲端客戶，開啟一波「很成功的升級」；二○一六時，大家都還不知道AI，廣達就拍板進軍AI伺服器業務，實現了營業額與利潤成長，其中，生產韌性更是重中之重。

林百里強調，今天的股價、業績表現，是廣達三十六年來一步一腳印，升級而來的成果。