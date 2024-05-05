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廣達董座林百里談烏龜哲學…拒當暴發戶
對於外界形容廣達是「暴發戶」，廣達董事長林百里昨（4）日表示，廣達（2382）今天的股價與業績，是36年來一步一腳印而來，並非偶然，「廣達是烏龜，不是暴發戶」。
林百里致詞時表示，廣達36年來，從成立第一天就一直往上爬，目標升級再升級，起初做筆電時，大家都認為筆電沒人要，被形容是「工程師的夢」，他與副董事長梁次震非常堅持做筆電，歷經許多艱苦，還是做得很好。
林百里說，1999年廣達上市就一炮而紅，主要原因是廣達超前研發，「就是一個字，快」。
林百里指出，2000年廣達計畫生產伺服器、發展雲端，也沒人相信，只能悶著頭堅持理想，再度超前研發、又以精準行銷找到北美四大雲端客戶，開啟一波很成功的升級。
到了2016年，林百里說，當時大家都還不知道AI，廣達就拍板進軍AI伺服器業務，再一次以超前研發、精準行銷及製造韌性三大成長原動力，實現營業額與利潤成長，其中生產韌性更是重中之重。
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