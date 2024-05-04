影／華碩家庭日 施崇棠：打造全方位AI公司
PC品牌大廠華碩今天在台北大學三峽校區舉行運動家庭日，慶祝公司成立35周年，華碩董事長施崇棠表示，「希望大家能夠發揮眾智，抓住AI革命新契機，將華碩打造成全方位的AI公司。」
華碩成立35周年，以「眾智、眾志」為主題，今日在台北大學舉行運動家庭日，現場湧入近萬名同仁。施崇棠致詞指出，「華碩已經35歲了，36年前在小小冰果室，我跟四位工程師只敢夢想創造小而美，但電腦技術天下無敵的公司，如今公司已過35歲生日，我已古稀之年，卻還在公司內部鼓吹推動轉型再造。」
施崇棠強調，「希望大家能夠發揮眾智，抓住AI革命新契機，將華碩打造成全方位的AI公司。」進而成為數位新世代備受推崇的科技創新領導企業。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言