影／華碩家庭日 施崇棠：打造全方位AI公司

PC品牌大廠華碩今天在台北大學三峽校區舉行運動家庭日，慶祝公司成立35周年，華碩董事長施崇棠表示，「希望大家能夠發揮眾智，抓住AI革命新契機，將華碩打造成全方位的AI公司。」

華碩成立35周年，以「眾智、眾志」為主題，今日在台北大學舉行運動家庭日，現場湧入近萬名同仁。施崇棠致詞指出，「華碩已經35歲了，36年前在小小冰果室，我跟四位工程師只敢夢想創造小而美，但電腦技術天下無敵的公司，如今公司已過35歲生日，我已古稀之年，卻還在公司內部鼓吹推動轉型再造。」