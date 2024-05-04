施崇棠感性回憶：36年前在昏暗冰果室，夢想創立天下無敵的公司

華碩電腦董事長施崇棠今日出席「2024華碩運動家庭日」，站在台上向台下熱情尖叫、不斷歡呼的近萬名員工和員工眷屬揮手致意。他笑著指出，期許華碩要持續轉型再造，「全體同仁一起發揮眾智，抓住這次AI革命的契機，將華碩打造成一個全方位AI的公司，進而成為數位新世代備受推崇的科技創新領導企業」

華碩成立35周年，今日以「眾智 ‧ 眾志 (Wiser Together)」為主題，在國立台北大學田徑場，盛大舉行運動家庭日，現場湧入近萬名同仁，攜家帶眷共襄盛舉。

施崇棠在會場上感性地說，「回憶起36年前在一家昏暗的冰果室，夢想著創立一家小而美、但電腦技術天下無敵的公司，如今華碩已經在過35歲的生日，特別在此向所有一起胼手胝足、一路打拚過來的老夥伴，以及後來加入共同打拼的夥伴，致上最誠摯最由衷的謝意。」

施崇棠鼓舞並祝福全體同仁：「運動會也隱含著華碩正在全力塑造的進化與眾智的文化。今天是屬於你們與家屬盡情歡樂的日子，祝福各位同仁都能享受最美好的一天！也祝福所有同仁的家庭都能幸福美滿、心想事成。」

華碩35周年運動家庭日今日舉辦一系列趣味競賽，包含「橫掃天下」、「衝鋒陷陣」與「15人16腳」等，指出要透過賽事進行，凝聚同仁向心力，發揮「眾智 ‧ 眾志 (Wiser Together)」過關斬將，持續追尋無與倫比。

華碩表示，這場活動秉持培育、珍惜、關懷員工的經營理念，華碩不僅為同仁打造各項趣味競賽，也為其眷屬規劃「小小寶貝」、「幼幼寶貝」、「親子挑戰」專區，讓全家大小共享天倫之樂。同時，運動場周邊設有超過80個美食攤位，讓大人、小孩在揮灑汗水之餘，吃得盡興。