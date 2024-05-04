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獲頒羅伯特諾伊斯獎章 蔡明介談科技普及願景

中央社／ 台北4日電
聯發科董事長蔡明介。聯合報系資料照
聯發科董事長蔡明介。聯合報系資料照

IC設計廠聯發科董事長蔡明介獲國際電機電子工程師學會（IEEE）羅伯特諾伊斯獎章（Robert N. Noyce Medal），頒獎典禮於美東時間3日晚間在波士頓舉行，蔡明介前往美國受領獎章。

聯發科發布新聞資料，蔡明介在頒獎典禮上致詞表示，他很幸運能在早期加入半導體產業，並從台灣參與全球半導體產業轉型。早年僅有先進經濟體的消費者才負擔得起個人電腦、數位電視和智慧手機等各類消費性電子產品，而半導體的持續創新，將高品質的各類電子產品帶到更多先進與新興的經濟體，讓廣大消費者受惠。

蔡明介指出，「我們當初立下讓科技普及到下一個50億消費者的願景，經過這幾十年，已經成為現實」。蔡明介感謝聯發科全球超過2萬名員工努力實現了這一切，並參與這段旅程。

聯發科指出，面對人工智慧（AI）帶來的成長機會，蔡明介在數年前就開始布局，讓聯發科在AI裝置端、AI雲端和連網裝置和雲端所需的連網技術都有很好的市場地位，更促進AI工具導入聯發科技集團，提高內部生產力。

IEEE於2000年設立羅伯特諾伊斯獎章，以積體電路發明者暨英特爾（Intel）創辦人羅伯特諾伊斯（Robert N. Noyce）為名，是IEEE頒給半導體領域的最高榮譽之一，也被電子產業視為最高榮譽，原則上每年選出一名獲獎人，有半導體諾貝爾獎之稱，台積電創辦人張忠謀於2000年獲獎。

半導體 聯發科 蔡明介

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