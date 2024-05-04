聽新聞
test
0:00 / 0:00
矽品精密40周年慶 董事長蔡祺文：見證封測產業創新與領先
日月光投控子公司、知名封測大廠矽品精密今天慶祝成立40周年在台中舉辦運動會，以「矽手未來飛躍40」當精神主軸，矽品精密董事長蔡祺文表彰員工的辛勤工作和貢獻，他說矽品從創業初期到如今成為全球知名的封測大廠，第一年資本額400萬、營收400萬、員工人數22人，最近資本額440億、營收1140億、員工人數2萬3000人，40年來營收成長約2萬8500倍。
董事長蔡蔡祺文致詞時表示，矽品精密成立於1984年，創業初期到如今成為全球知名的封測大廠，第一年資本額400萬、營收400萬、員工人數22人，最近資本額440億、營收1140億、員工人數2萬3000人，40年來營收成長約2萬8500倍，以持續穩健發展的精神，現已成為全球封測產業的重要領導者之一。
他說這40年來，始終致力於封測技術領域的探索和創新，以卓越的產品質量和客戶至上的服務理念，贏得廣泛的讚譽和信任，並使矽品精密於產業中占有重要的一席之地。
蔡祺文表示，如今面對科技迅速發展的挑戰和機遇，矽品精密早已看準AI技術的發展潛力，為支持客戶AI晶片需求，積極投入AI先進封裝技術的研發與應用，探索並率先進入了CoWoS與Fan-out封裝市場與量產，掌握產業脈動與引領科技創新新浪潮，為客戶提供更智慧、更具競爭力產品方案的同時，矽品精密也贏得市場的高度肯定與信賴。
今天的運動會也規畫寶寶運動會與超人親子接力賽，現場中許多可愛的矽品寶寶們報名參加，親子接力賽趣味多，拔河比賽中，員工展現團結合作精神；台中市副市長鄭照新、中科管理局長許茂新與日月光投控集團財務長董宏思等人到場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言