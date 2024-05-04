矽品精密40周年慶 董事長蔡祺文：見證封測產業創新與領先

日月光投控子公司、知名封測大廠矽品精密今天慶祝成立40周年在台中舉辦運動會，以「矽手未來飛躍40」當精神主軸，矽品精密董事長蔡祺文表彰員工的辛勤工作和貢獻，他說矽品從創業初期到如今成為全球知名的封測大廠，第一年資本額400萬、營收400萬、員工人數22人，最近資本額440億、營收1140億、員工人數2萬3000人，40年來營收成長約2萬8500倍。

董事長蔡蔡祺文致詞時表示，矽品精密成立於1984年，創業初期到如今成為全球知名的封測大廠，第一年資本額400萬、營收400萬、員工人數22人，最近資本額440億、營收1140億、員工人數2萬3000人，40年來營收成長約2萬8500倍，以持續穩健發展的精神，現已成為全球封測產業的重要領導者之一。

他說這40年來，始終致力於封測技術領域的探索和創新，以卓越的產品質量和客戶至上的服務理念，贏得廣泛的讚譽和信任，並使矽品精密於產業中占有重要的一席之地。

蔡祺文表示，如今面對科技迅速發展的挑戰和機遇，矽品精密早已看準AI技術的發展潛力，為支持客戶AI晶片需求，積極投入AI先進封裝技術的研發與應用，探索並率先進入了CoWoS與Fan-out封裝市場與量產，掌握產業脈動與引領科技創新新浪潮，為客戶提供更智慧、更具競爭力產品方案的同時，矽品精密也贏得市場的高度肯定與信賴。