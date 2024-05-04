影／廣達36周年家庭日 林百里談成功關鍵就是「快」

廣達上午在林口總部舉辦36週年家庭日，董事長林百里、副董事長梁次震出席發表未來展望。董事長林百里表示，過去很多人不看好筆記電腦，但他非常堅持做筆記電腦，經過很多艱苦，還是做的很好，所以1999年上市就一炮而紅。談到成功的關鍵，他強調關鍵就是超前研發，比別人快，並鎖定幾個客人做精準行銷。

廣達近來受惠AI題材帶動，成為市場上炙手可熱的AI概念股之一。林百里指出廣達股價如此高，並不是突然才爆發，「現在大家看到的所有的成果，都是我們所有的幹部一步一腳印發展而來的」。林百里表示，廣達的生產一直都貼近整個市場需求。