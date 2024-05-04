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AI發展空間大 廣達林百里：才到山腳下，仍看不到山頂

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達財務長楊俊烈（左起）、副董事長梁次震及董事長林百里、雲達總座楊麒令。記者吳康瑋／攝影
廣達財務長楊俊烈（左起）、副董事長梁次震及董事長林百里、雲達總座楊麒令。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）董事長林百里4日現身歡慶公司成立36週年，而面對媒體好奇AI（人工智慧）如今發展也已滿週年，目前來看是否已走到頭、未來是否還有發展空間？對此，林百里指出，其實現在的發展空間還是很大，目前整個市場發展才剛到山腳下，都還看不到山頂，整個市場的前景都還是非常樂觀。

據悉，自從AI（人工智慧）議題從去年5月台北電腦大展推出後，整個市場隨議題不斷發酵，廣達也搭上合作伙伴輝達所掀起的巨浪，飛往全球市場廣接大單，林百里強調，整個市場的發展前景都還是好的，而目前產能都還在擴，廣達在這個市場中也一直在做，展望未來，廣達也會一直往前走、絕不怕困難。

廣達為台系知名電子代工大廠，近日受惠AI題材帶動，也成為市場上炙手可熱的AI概念股之一。林百里指出，現在全球已經迎來了「AI時代」，而台灣因為擁有許多電子製造實力，因此相較外界而言，更能掌握到這些機會，他強調「我們把這些目標，當作是我們使命」而我們的初衷也從來沒有改變過，就是要以工程師來改變世界。

針對人才招募方面，林百里強調，我們隨時都在缺人，事實上因為AI崛起的緣故，再未來我們會需要更多、更多的人才，雖然全世界都在缺AI發展的人才，但事實上台灣業界AI人才的缺口更是嚴重，並且AI發展需要天才型的人才，這是需要培養的，幸好我們一直都有在做這方面，也對此都蠻有信心的。

AI 廣達 林百里

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