閎康加碼投資日本北海道第三實驗室 4億日圓取得不動產

半導體檢測大廠閎康（3587）４日表示，有鑑於日本政府大力扶植半導體之決心及日本半導體產業復興商機，為了強化公司的長期策略布局及並持續深耕日本市場，閎康董事會通過預計以４億日圓取得日本北海道不動產，作為日本第三實驗室之營運處所。

閎康已於2019年在名古屋設立首個日本實驗室，迄今為止，該實驗室的業績增長連年超越公司整體平均水準；公司亦於2023年9月在熊本開設了第二實驗室，目前受益於名古屋實驗室打下的堅實客戶基礎及當地晶圓代工業者需求，營運逐步加溫。閎康未來將持續積極布局日本市場，就近滿足當地客戶需求，掌握市場先機並進一步提升市場份額。

閎康日前公布113年第一季財報，營收為新台幣12.06億元，年增5.63%，毛利率30.06%，稅後淨利1.39億元，EPS 2.11元，營收成長獲利略減係因產品組合差異及熊本實驗室訂單延後因素影響。閎康亦同步公布4月營收為新台幣4.13億元，較去年同期成長2.33%。1~4月累計營收為新台幣16.18億元，相較去年同期成長4.77%，主要受於先進製程及先進封裝帶動閎康檢測需求增長。

為了進一步掌握AI帶來的先進製程和先進封裝商機，閎康董事會也決定將今年的資本支出從新台幣10~12億元提升至12~14億元，以滿足客戶需求，預期將能進一步鞏固閎康在半導體檢測域的領導地位。