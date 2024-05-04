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散熱雙雄奇鋐、雙鴻 麥格理按讚

經濟日報／ 記者楊淨淳／台北報導
麥格理證券。 路透社
麥格理證券。 路透社

麥格理證券發布今年外資圈中，第一篇深入針對「散熱產業」進行解析的報告中指出，2025年伺服器散熱產業將迎來高光的「Gen AI」時刻，屆時輝達GB200散熱將轉向液冷技術，預期將推動2024-2027年伺服器散熱市場規模大增四倍。

麥格理證券看好散熱雙雄成為最大受惠者，「首評」奇鋐（3017）、雙鴻（3324），即給予「優於大盤」評等，目標價分別上看950元、980元，為內外資圈中最高價。

輝達GB200散熱預期將於2025年由氣冷轉向液冷。麥格理證券科技產業分析師蔡秉儒表示，由於每台伺服器機架GB200的熱量成本是H100的11倍，預期將因此推動2024-2027年伺服器散熱市場規模大增四倍，從22億美元增長至95億美元；液冷市場價值將增長25倍，從2024年的3.1億美元增長至78億美元。

蔡秉儒指出，與氣冷散熱相比，液冷散熱具三大優勢，包括：一、更好的空間效率：液冷GB200伺服器在一個機架中可容納36-72個GPU，氣冷 B200伺服器在一個機架中僅可容納24個GPU。

二、更高的導熱能力：液體導熱能力比相同質量的空氣高四倍，可解決未來更高的熱設計功耗（TDP）問題；三、節省成本：雖然液冷初始建置成本較高，不過據分析表明，使用超過三年下，液冷H100伺服器總成本低於氣冷H100伺服器。

伺服器 輝達

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