庫克樂觀看待生成式AI 表示正進行大投資

過去一年半各界不乏批評蘋果缺乏人工智慧（AI）題材的聲音，華爾街分析師也頻頻向蘋果執行長庫克詢問對於AI的規劃。公布上季財報時，庫克堅稱蘋果很快就會公布AI計畫的具體細節。

庫克接受路透訪問時說：「我們仍然非常樂觀看待生成式AI領域的機遇，且正進行大量投資」。他指出，蘋果過去五年已在相關研發上投入1,000億美元。

但其他科技大廠投入資金都與蘋果相仿、甚至更多；甚至投入巨資建設資料中心承載AI服務。微軟最近一季的資本支出為140億美元，Google為120億美元，Meta預計今年資本支出將高達400億美元。

截至2日收盤，蘋果今年來股價下跌10%，因營收多半來自銷售消費電子裝置，投資人擔心在AI競賽中落後。蘋果公布財報時，暗示不會採取跟其他大廠一樣砸大錢的策略。

儘管蘋果預計將在下個月的開發商大會上推出新的AI功能，並用支持AI的晶片徹底改造其產品線，但財務長梅斯特里表示，蘋果投資者不應期待該公司處理資本支出的方式發生巨大變化。

梅斯特里指出，蘋果長期以來一直與供應商分攤製造工具的成本，這使得蘋果十多年來一直保持較低的成本和較高的現金產生率。

他說：「我們在資料中心方面也採取類似做法；我們有自己的資料中心，然後我們使用第三方的空間。從歷史上看，這種模式對我們來說效果很好，我們計劃繼續沿用這種模式。」對於蘋果來說，這可能同樣是好事，畢竟目前尚不清楚直接在設備上內建聊天機器人等AI功能，是否真能刺激用戶購買新手機、平板或筆電。