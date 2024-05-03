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美4月就業數據弱！美股3大指數齊揚 台積電ADR強漲逾3％

閎康擬建置日本第3實驗室 汎銓設子公司攻美國市場

中央社／ 新竹3日電

半導體檢測廠閎康及汎銓同步擴大海外布局，閎康決定建置日本第3實驗室，以滿足日本市場需求；汎銓董事會決議設立美國子公司MSS USA，擴展美國市場。

閎康於2019年成立日本名古屋實驗室，熊本實驗室於2023年9月開幕，為滿足日本市場強勁需求，閎康董事會今天核准通過新增資本支出預算，建置日本第3實驗室。

閎康董事會將資本支出提高到新台幣12億至14億元，資金來自於自有資金或銀行融資；各項資本支出預算執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定。

閎康第1季營收12.06億元，年增5.63%，因成本升高影響，稅後淨利降至1.39億元，年減約8.4%，每股純益2.11元。

汎銓董事會今天決議投資設立美國子公司MSSUSA，預計投資2000萬美元，約新台幣6.5億元，以擴展美國市場。

汎銓第1季在客戶材料分析委案持穩下，季營收4.35億元，年增6.57%，因擴產致折舊費用及成本升高，影響營運轉虧，稅後淨損956萬元，每股虧損0.2元。

日本 美國 閎康

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