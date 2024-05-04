企業生日快樂／現觀科 AI數據分析 打下江山

電信數據分析商現觀科技（6906）今年成立23周年，以AI技術分析手機電信數據，打造行動網路優化定位平台，創立時連蘋果第一台iPhone都還沒誕生，公司曾不被創投看好，如今客戶遍布五大洲，包括世界第三大電信業者巴帝電信（Bharti Airtel），並掌握全球多家大型電信客戶合約，今年起逐步收割甜美果實，未來五年營收可望年年加溫。

現觀科成立於2001年，透過AI技術，自主研發電信業專用的行動智慧平台，分析手機行動網路的海量數據，洞察手機用戶移動軌跡及使用行為，將電信數據轉化為有價值的解決方案，協助電信業者提升網路效能、節省支出、精準投放行動廣告。

現觀科小檔案、現觀科大事紀、現觀科EPS 圖／經濟日報提供

現觀科的公司英文「Groundhog」是以北美洲的「土撥鼠」命名，在北美文化中，土撥鼠具有掌握地下隧道系統（空間）和預測季節變化（時間）的能力，與現觀科透過自主研發的數學模型，探討時間、空間和移動的公司定位不謀而合。

現觀科技術起源於創業風氣盛行的美國麻省理工學院（MIT），創辦人暨董事長邱大剛成立公司前，即以相關技術獲MIT創業競賽準決賽優勝，受到美國創業環境的肥沃土壤滋養，加上看準未來一定是「人手一機」的時代，邱大剛毅然決然帶著自有技術開始闖蕩。

自家數學模型 洞察用戶軌跡

邱大剛說，對剛成立的公司來說，「什麼都可以是困難，也什麼都可以是挑戰」，特別是現觀科創立的時間點剛好落在2000年網路科技泡沫後的時期，挑戰自然更多，而首要面臨的就是資金問題。

當時邱大剛在和信集團相關企業擔任總經理的父親邱丕虎，給予兒子大力支持，並在邱大剛2003年一度面臨隔天就發不出員工薪水的困境、夜不成眠時，解約定存、鼎力相助，成為他最強力的後盾。

不過，以工程師背景創業的邱大剛，雖擁有強大的技術背景支撐，但對市場需求不夠了解，導致公司成立前期業務拓展頻頻卡關。

邱大剛解釋，「當時想的行動廣告、市場行銷等模型，現在看來可行，但在20年前太超前時代」。邱大剛初期四處拜訪電信商，但業者靠電話費就賺飽飽，不須冒著可能侵犯消費者隱私的風險，透過使用者行為數據另闢收入來源。

現觀科拿下的第一筆訂單，是經友人介紹牽線的概念驗證（POC）專案，雖然僅是5萬美元的小合約，卻成為公司錨定發展方向的最大關鍵。

優化通訊服務 解決塞機問題

邱大剛當時透過友人，結識時任日本第二大電信商J-Phone（現為Softbank手機部門）技術長John Thompson，他告訴邱大剛，「你們的技術可協助優化通訊網路服務，解決傳呼頻道塞機（paging congestion）問題」，他的一番話打通現觀科的任督二脈，技術應用前景也因此確立。

現觀科執行J-Phone專案時，順利透過公司軟體，減少九成的網路阻塞率。有了J-Phone專案經驗，現觀科開始與其他客戶談訂單，後來並順利拿下中東最大電信商STC的訂單，如今STC也成為現觀科長期穩定的大客戶之一。

現觀科創立二、三年時，產品應用仍不明確，幾乎每個月都要轉型，掌握解決塞機問題的網路優化指標性服務後，營運策略轉趨穩定，當時現觀科主要有四大產品，分別對應通訊業者不同部門。

邱大剛說，2008年隨著愛立信（Ericsson）開放通訊資料，現觀科發現CovMo將會大紅大紫，集中火力聚焦發展，並將其他產品整合至其中，打造成行動網路優化定位平台CovMo，提供客戶整體解決方案。

邱大剛透露，2008年前公司營運大多小賺或小虧，營收並以每一、兩年增加一個新客戶的步調，呈現線性成長，經過兩年多努力耕耘CovMo產品後，2010年起陸續簽下大筆訂單，營運開始呈現複合式成長，「現在的營收是當年想不到的，竟然一次能做20多家電信業者的生意」。

每一次電信技術的變革，都為現觀科帶來新一波成長，伴隨5G時代來臨，現觀科2019年推出CovMo 5G產品，當年即與沙烏地阿拉伯代理商與STC簽約，拿下第一個5G產品訂單。目前CovMo已打入全球五大洲電信業，可同時分析超過10億支手機數據，現觀科海外市場營收占比更已超過九成。

展望未來，邱大剛看好，未來三至五年，印度、印尼等具人口紅利的東南亞國家將進入5G布建成長期，市場人口流量高，商機龐大，行動廣告業務也將進入獲利階段，多年來的布局將陸續開花結果。