超豐人事異動 現任營運長紀有章將新任為公司總經理

力成旗下超豐電子超豐（2441）3日宣布經營團隊人事異動，現任總經理甯鑑超將在今年5月底退休，預計6月1日起，現任營運長暨資深副總經理紀有章將新任為公司總經理，引領公司開創新篇章。

超豐表示，甯鑑超於1995年公司創立之初即加入，其認真負責及專業的表現，備受管理階層及客戶之信任與員工的愛戴，並在2002年升任為總經理，公司在其卓越領導下，業績持續成長，締造優異的營收及獲利。未來甯鑑超將繼續擔任公司顧問，傳承其數十年的產業經驗。

紀有章則為超豐現任營運長暨資深副總經理，預期自6月1日起將新任公司總經理，超豐補充，營運長加入前曾先後任職於摩托羅拉電子、力晶半導體及力成科技等企業，在力成科技有超過十多年經歷，於半導體封裝測試領域有完整及豐富的歷練，其兼具專業涵養及管理知能。

展望未來，紀有章將主導超豐電子營運，以穩健務實地引領公司開創新篇章。